El Páramo de Santurbán es un corazón: palpita en Santander y recibe su sangre de la fuerza con la que sus habitantes están dispuestos a protegerlo de todas las formas posibles: una de ellas, a través de la fotografía. Cuando tenía 17 años y comenzaba su carrera como Productor en Artes Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Juan Diego Pinzón ganó su primer concurso de fotografía: como a muchos les pasa, esta fue una señal de que podría invertir su futuro tras una cámara de tomar fotos. "Esto es lo único que quiero hacer en mi vida", recuerda haber pensado en ese momento. El premio fue un millón de pesos con los que compró su primera cámara digital, en auge en ese momento, de cuatro megapíxeles. Por supuesto, corrían apenas los primeros años del nuevo milenio. "A partir de ahí no he parado de tomar fotos. Es algo que me llena de vida, me motiva a levantarme todos los días", dice Juan Diego.

Fotografía y visibilidad

Este impulso fotográfico confluyó en los últimos años con la férrea defensa que los santandereanos han hecho del Páramo de Santurbán frente a la explotación minera por parte de compañías extranjeras. Y de esta confluencia nació ‘El viaje del Cóndor’, un libro de fotografía que se inspira en la mirada simbólica del cóndor de los Andes para recorrer los maravillosos paisajes de Santander, Norte de Santander a lo largo de los páramos de la cordillera oriental, como lo explica Melisa García, quien escribió los textos del libro y prólogo. “Quería contar historias a través de fotografías para de esta manera poder sensibilizar a la gente, visibilizar esos lugares preciados que tenemos en Santander que deben ser protegidos sobre cualquier interés externo y de esta manera poder aportar un grano de arena a nuestra tierra, que es finalmente por lo que he venido trabajando a lo largo de estos cinco años”, cuenta el fotógrafo. Y aunque el cine también hace parte de su trayectoria profesional, decidió que el lenguaje fotográfico sería el vehículo para hablar sobre un tema tan importante para cualquier nativo de la región como lo es Santurbán. “Me interesa el arte de la fotografía porque me permite estar en constante movimiento, descubriendo, conociendo, aprendiendo a diario. Soy un amante del cine, siempre me he sentido atraído por contar historias, pero todos sabemos que hacer cine no es tan fácil, se requiere de presupuestos grandes, mientras que la fotografía es mucho más versátil”, dice. Con esa intención, el 27 de julio de 2021, Juan Diego y los realizadores Álvaro Hernández y Camilo Otero conformaron un equipo audiovisual donde avistaron 27 cóndores en ‘Cruz de Piedra’, en el municipio de San Andrés, Santander. Fue así como el tema se fue delimitando: Pinzón hablaría de Santurbán, pero lo haría a través de la mirada de esta ave magnífica. “Soy un enamorado de Santander, de la fotografía y dejarle a mi departamento un legado importante que sirva también para educar. Además, que más bonito que hacerlo a través de la mirada simbólica del Cóndor de los Andes, nuestra ave insignia nacional y es esa mirada protagonista la que sirvió como inspiración para el desarrollo de este libro”, explica el fotógrafo.

Imágenes e historias

Además de paisajes, Juan Diego Pinzón se adentra en el retrato de quienes los habitan: en sus fotos no hay poses, solo impacto certero de quienes quieren transmitir lo que viven, con sus contradicciones y certezas. “Un artista y fotógrafo siempre está en constante evolución y a través del retrato es que me he interesado siempre en lo social. En mis viajes me seduce conocer las culturas de los lugares a donde llego, conocer a las personas, cómo viven, qué hacen, compartir con ellos, socializar para que de esta manera me puedan abrir las puertas de sus casas y de su cultura”, indica Pinzón.

‘El viaje del Cóndor’ es la segunda obra de Juan Diego Pinzón sobre este tema: en el 2019 publicó ‘Cañón del Chicamocha: Hilo de plata en noche de luna llena’.