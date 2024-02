$!El viaje musical de Caro Durán: pionera del live looping en Colombia

“El looping me permitió tener prácticamente una banda en tiempo real, pero era yo misma quien creaba las capas en los instrumentos. De alguna manera, esto me permitió acercarme al sonido que proporciona una banda en vivo, a pesar de estar trabajando en solitario”, explica Caro Durán desde Nueva York, donde produce su más reciente disco.

Con amor, de Lebrija a Nueva York

La infancia de Caro Durán transcurrió entre Bucaramanga, su ciudad natal, y Lebrija, Santander, donde residió en la finca Bellavista desde los ocho hasta los quince años. La música fue su pasión desde que empezó a tocar el piano a los ocho años, pero al no contar con un profesor que la guiara constantemente, tuvo que afinar su oído y aprender el instrumento por su cuenta. También se instruyó en la guitarra con manuales, guías y escuchando música. Un camino nada fácil, pero que forjó su tenacidad.

“Creo que esta experiencia fue una gran influencia para mi camino hacia la composición. Sentía que no necesitaba que nadie me enseñara a escribir canciones, así que empecé a hacerlo yo misma. Conocía cuatro acordes y, a veces, mi papá lograba que un profesor viniera a la finca para enseñarme, pero era algo que sucedía cada dos meses, lo cual era bastante complicado. Sin embargo, estas barreras iniciales no me impidieron seguir mi pasión por la música”, explica la artista y productora.

En 2014, Caro Durán se aventuró a explorar la autoproducción. Empezó a crear y componer música con Ableton Live, una herramienta de producción musical profesional que le presentó su amigo Luis Carlos Suárez. Y desde entonces, su proceso ha sido vertiginoso.

En 2017 publicó su primer álbum “Una historia a la vez”; se formó en el Aula de Música Moderna, que tenía una alianza con Berklee en aquel entonces, enfocada en la grabación de música y la música moderna; estableció una conexión con Estudios EON y su productor Andrés Quiroga, ganador de un Grammy Latino con Andrés Cepeda; formó una alianza con DNA Music, quienes interesados en sus conocimientos sobre live looping, a su vez la conectaron con Ableton Live en Colombia: en 2021 se convirtió en su primera embajadora en el país. Hasta ahora es la única persona en que ha logrado obtener esta distinción.