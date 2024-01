Eldbjorg Hemsing, la prodigio del violín que se enamoró del Caribe

Vanguardia: Sus composiciones poseen una profunda conexión con la naturaleza. La belleza de la naturaleza nórdica contrasta con la Colombiana. Ahora bien, ¿cómo influye este paisaje en la interpretación y ejecución de sus obras?

Eldbjorg Hepsing: La mentalidad nórdica, en gran medida, se caracteriza por cierta distancia y reserva, una menor apertura. Sin embargo, al llegar aquí, me encuentro con rostros sonrientes y personas felices. Este ambiente cálido no solo me relaja de muchas maneras, sino que también me ofrece una nueva perspectiva. No hay necesidad de ser tan estricto, este lugar favorece la creación, lo cual es maravilloso.

V: Dado que la naturaleza representa nuestra esencia y mantiene nuestra pureza, y considerando su similitud con la música, ¿cómo describiría usted su relación con la música en el contexto de la naturaleza?

EH: Crecí en un pintoresco pueblo en el norte de Noruega, donde la naturaleza es omnipresente. Es como estar sumergido en ella, un recordatorio constante de nuestra pequeñez e insignificancia, como si nuestra existencia no tuviera un peso significativo en el vasto esquema de las cosas. Sin embargo, cuando te encuentras en medio de la naturaleza y te tomas un momento para escuchar, te das cuenta de la abundancia de sonidos, de la música natural que nos rodea, ya sea el estruendo de las cascadas, el murmullo de los arroyos o el susurro de los árboles.

En el mundo actual, estamos constantemente bombardeados por ruido y distracciones. Por eso, es crucial encontrar ese silencio en la naturaleza. Como músico, busco ese silencio, intentando encontrar esa pieza única, esa perspectiva amplia y horizontal, buscando las frases perfectas. Para mí, la música y la naturaleza están intrínsecamente conectadas.

Recuerdo una cita inspiradora de Bartok que dice que cada hoja de un árbol es diferente, cada una con su propio ADN, al igual que las notas musicales. Cada nota tiene su propio ADN y su propia interpretación de la verdad. Esta es una forma de verlo, puedes encontrar belleza en todo y en todas partes, pero primero debes encontrar ese silencio. Creo que es de suma importancia.

V: ¿Y cómo encuentra esos silencios cada día en su trabajo?

EH: Siento una gran necesidad de estar rodeada de naturaleza, algo que considero de suma importancia. A menudo, me encuentro en hoteles, salas de conciertos y aeropuertos, y descubrí que este ritmo constante puede ser realmente agotador. Entonces, siempre que estoy en un lugar nuevo, trato de descubrir algo, ya sea un parque natural, el punto más alto de la ciudad o incluso el mar. Busco cualquier cosa que me permita sentir la tierra o el agua. Este contacto me da la sensación de haber aterrizado, de estar enraizada.

V: Desde su perspectiva, ¿por qué la belleza de la naturaleza es tan cautivadora y significativa?

EH: Desde muy temprana edad, aprendí a tratar con respeto a los micromundos, ese microcosmos que encuentras en la naturaleza, porque cada pequeño organismo depende del otro. Esto, para mí, es un sentido de las raíces, de entender de dónde vienes.

Vivo en una zona conocida por sus grandes áreas montañosas. Si les gusta la mitología nórdica, les resultará familiar esta cadena montañosa llamada Jotunheimen, como en las películas de Marvel. Seguro conocen a Thor y su martillo, ¿verdad? Según la mitología, es de aquí de donde proceden. Este lugar está profundamente arraigado con el folclor, las historias y gran parte del espíritu nacional. La riqueza sensorial de esta área es impresionante. Creo que todo esto también marca una gran diferencia.

V: Usted interpretó el Concierto para violín en sol mayor, op. 25, ¿nos puede contar al respecto?

EH: Este es un gran paso en el trabajo de llevar esta música al mundo y fomentar muchas innovaciones. Aunque no es muy conocida, es una música hermosa, súper romántica y muy melódica. Es una parte tan crucial de la historia de la música que sería un error no darla a conocer.

Para mí, este descubrimiento fue casual. Un amigo de mi familia, que es director de orquesta y tiene una pasión por investigar música antigua desconocida, me entregó una pila de partituras de Hjalmar Bergström. Creo que las dejé en mi casa de infancia durante un tiempo sin prestarles mucha atención. Sin embargo, un día, por alguna razón, abrí la primera partitura que vi y traté de tocar un poco. Fue entonces cuando descubrí todos estos conciertos increíblemente interesantes.

La música está bien compuesta y es hermosa. En ese momento, no había grabaciones y solo se había interpretado dos veces en la historia, con 50 años de diferencia entre cada interpretación. Me preguntaba, ¿por qué nadie está tocando esta pieza? El compositor tuvo la mala suerte de estar fuera de su tiempo. Falleció en 1925, pero su estilo era de un romanticismo tardío. Durante su época, entre 1910 y 1925, el impresionismo era el nuevo estilo, por lo que estaba un poco desfasado. Esta pieza se ha convertido en un gran proyecto de pasión para mí y estoy muy feliz de haberla presentado aquí.

V: ¿Cuál es su mayor inspiración en la música?

EH: Mi madre y mi hermana. Tuve la fortuna de crecer en una familia con una gran inclinación musical. De esta manera, me encontré rodeada de mujeres fuertes que, además de tener un talento musical, han forjado carreras exitosas. Por lo tanto, diría que mi familia ha sido una gran influencia en mi vida.

V: ¿Ha tenido algún desafío para tener un gran nombre en la industria de la música como mujer?

EH: Aunque pueda parecer extraño, en mi experiencia, la música clásica no presenta los mismos desafíos con respecto a los géneros que otros estilos musicales. No me malinterpretes, todos los géneros tienen sus propios retos, pero en general, encuentro que la música clásica es un espacio muy tolerante y de mente abierta, donde lo que realmente importa es tu habilidad y profesionalismo, más que el género en sí.

Si observas a los grandes intérpretes de hoy, verás que hay una distribución bastante uniforme entre hombres y mujeres. No parece haber un excedente significativo de un género sobre otro. Por lo tanto, diría que no, realmente no he experimentado desafíos relacionados con el género en la música clásica.

V: ¿Por qué el violín y qué puede expresar el violín que otros instrumentos no?

EH: El violín, en mi opinión, es el instrumento supremo, comparable a una soprano o a la voz humana. Posee un rango que abarca desde tonos oscuros hasta notas altas brillantes, ofreciendo un espectro completo de emociones. En lugar de usar la voz, uno utiliza las manos para hacer música, y esa música se convierte en la voz del intérprete.

Lo que encuentro fascinante del violín es su singularidad. Cada intérprete y cada violín producen un sonido distinto, permitiendo al músico imprimir su personalidad en la música. Esto es especialmente cierto en el caso de los violines antiguos, que adquieren un carácter único con cada intérprete. Esta capacidad de personalización es lo que hace a los instrumentos tan fascinantes.

V: ¿Y es verdad que usted tiene un violín del siglo XVIII?

EH: Creo que hay una fascinante historia detrás de esto. De hecho, ya no poseo el instrumento original, pero tengo algo aún más valioso en su lugar: un Stradivarius de 1707.

Este preciado instrumento se llama “Rivas”, y es propiedad del Bank Norwegian. Este instrumento, originario de Cremona, Italia, es sumamente interesante.

El periodo comprendido entre 1700 y 1720 es conocido como el “período dorado”, durante el cual se fabricaron algunos de los mejores instrumentos. Probablemente existen unos 20 violines Stradivarius de ese período que son considerados los mejores, y estoy seguro de que el mío está entre ellos.

El Stradivarius “Rivas” lleva el nombre de uno de sus propietarios a principios del siglo XIX, un corredor de bolsa británico y violinista aficionado que, curiosamente, no lo tocaba. Esto resultó ser una bendición, ya que el instrumento fue tan bien cuidado que casi no ha sufrido cambios. Todo en él es original.

Es fascinante pensar en todo lo que este violín ha atravesado: ha sobrevivido a las guerras mundiales, a los avances tecnológicos y a tantos otros eventos, y aún sigue aquí. Sigue vivo y sigue siendo uno de los instrumentos más hermosos que existen.

V: ¿Qué mensaje le envía a los jóvenes que están aprendiendo el arte musical?

EH: Creo que es un consejo personal. Simplemente, debes ser fiel a ti mismo. Si aspiras a ser músico, la honestidad es fundamental. Creo que se nota cuando actúas con autenticidad. Por el contrario, si intentas aparentar algo que no eres o te esfuerzas por encajar en un molde específico, se hace evidente. Así que mi consejo es: sé honesto y sé auténtico. Creo que esa es la clave.