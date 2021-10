“Nosotros tenemos música de 1905 para acá entonces, para discos de esas características, que se grabaron cuando no existían los micrófonos, tenemos una ecualización adecuada para que el disco se escuche”, indica Mateus.

Omar Mateus ha coleccionado discos desde 1962: “en un principio nunca pensé que fuera a ser coleccionista, es un gusto que crece y por el que uno va adquiriendo mucho amor, pero lo que más me apasiona es la investigación. Una colección sin investigación es un poco menos de media colección”.

¿Y qué hacen los coleccionistas?

“Antes de sonar el disco se le ha tomado una fotografía al sello y se pone inmediatamente en una de las pantallas proyectoras y usted, como aficionado, corrobora y toma apuntes para tener la información”, explica Mateus.

Dice también que no es fácil y que el amor por la colección de discos requiere de una amplia cultura musical.

“El disco nunca está alterado, el disco nunca dice mentiras. Usted puede leer la obra de arte de cualquier escritor y es libre de ver y sentir y conocer la obra del personaje, lo puede hacer a su acomodo. El disco no tiene ningún acomodo: es exactamente como se oyó”.

Una aguja lee los surcos, es decir, lee el disco como salió al mercado en determinada época, por ejemplo, como sonaba en la época en que Mateus tenía diez años y comenzó su pasión por coleccionar esos discos que lo inspiraban.

“Mi primer disco fue “Lejos de ti”, un tango de Julio Erazo y que ha recorrido el mundo. Desde ahí me llamó la atención el tema”, cuenta Mateus.

En ese tiempo se quedaba embelesado con las rockolas que se instalaban en los cafés, escuchando en cada lugar un disco nuevo y un sonido que lo cautivaba.

Compraba entonces el disco, que entonces valía entre dos y cinco pesos. Omar fue creciendo y con él su gusto por la música.

En las reuniones con los amigos, por lo general, era él quien ponía la música. Y poco a poco, fue coleccionando discos, tan preciados para muchos, que le han llegado a ofrecer grandes cantidades de dinero.

Pero Mateus dice que no se trata de eso, que no hay nada más angustiante que no tener un disco con la canción que tanto significa para uno.