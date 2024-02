$!Enkelé lanza su nuevo sencillo ‘La Enganchá’: un himno sobre la libertad de la mujeres

“La Enganchá” es un robusto bullerengue que cuenta una historia de la vida rural, pero que también se convierte en una conversación sobre la libertad y los derechos de las mujeres. Juana, el personaje de la canción, es una representación de las mujeres que desean ser libres para disfrutar de su sexualidad, tomar decisiones sobre sus cuerpos y no tener que dar explicaciones por sus acciones.

La canción también evoca los carnavales, una característica de la cultura colombiana, y se espera que sea bien recibida en estas festividades.

Pero Enkelé no se detiene ahí. Recientemente, confirmaron su participación en el New Orleans Jazz and Heritage Festival, uno de los festivales de música más importantes del mundo. Este año, Colombia será el país homenajeado, y Enkelé fue seleccionado después de un riguroso proceso de curaduría para representar lo mejor de la música y la cultura colombiana. Enkelé compartirá la fecha de los conciertos con The Rolling Stones y The Foo Fighters, entre otros.

Así, con “La Enganchá”, Enkelé se lanza al 2024 con fuerza y determinación, llevando su música y su mensaje a nuevos escenarios y audiencias. Y mientras su música resuena, la historia de Juana, y de todas las mujeres que ella representa, sigue viva, cantada por las voces de Enkelé.