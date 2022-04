El santandereano Enrique Serrano, director del Archivo General de la Nación, manifestó que la presencia de la entidad en la Feria Internacional del Libro de Bogotá “es una nueva oportunidad para reafirmar nuestra relación directa con el público, nuestros usuarios y con todas las personas que no conocen al AGN, su labor misional de preservación, restauración y difusión del patrimonio documental en Colombia”.

Hay varios eventos programados, talleres, conferencias, lanzamientos documentales. ¿Qué se puede esperar?

“El AGN es un proveedor de varios modelos de servicio y de promoción para la sociedad en general, por tanto todas las actividades programadas cumplen la razón de ser del AGN y de su misionalidad. Por eso no tenemos un evento en particular sino varios, en especial de temas de innovación tecnológica archivística que está muy en boga y les interesa muchísimo a los jóvenes.

“Tendremos talleres interesantes sobre restauración, encuadernación, papel marmolado, etc., que son muy atractivos para el público; exhibición de documentos que resultan siempre útiles para aquel investigador interesado en la labor quizás infinita del archivo”.

En esta Filbo 2022 va a estar presente la Estrategia Territorial del AGN. ¿En qué consiste esa estrategia?

“Es un conjunto de servicios hecho un poco a la medida de las necesidades de las entidades territoriales que requieren manejar instrumentos de archivo, y por tanto las asesorías que brinda el Archivo General sobre Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental y otra gran cantidad de teas puntuales y técnicos.

Así que la Estrategia Territorial estará disponible para cualquier persona que visite nuestro stand en la Feria Internacional del Libro”.

Después de tres años de pandemia se regresa a la presencialidad. ¿Qué hizo el AGN en este tiempo para estar presente en las regiones y continuar con sus servicios misionales?

“Desde el primer momento de la pandemia el AGN trabajó en la creación de una red de alternativas virtuales que han resultado muy eficientes. Ahora que volvemos a la presencialidad tenemos los canales clásicos más una gran cantidad de elementos virtuales en red que han sido muy eficientes, es una forma eficiente de llegar a todas partes de forma inmediata y económica.

El AGN aprendió la lección, y de ahora en adelante combinará la presencialidad con todo lo que pueda hacerse por la vía virtual”.

Este año habrá cambio en la administración nacional. ¿Qué retos les esperan a las nuevas administraciones del AGN?

“Yo creo que lo que podemos dejar como heredad de este período es que el AGN responde de manera más plural a los múltiples empeños y tareas que la ley le ha encomendado. En otras palabras, es un AGN más conocido, más versátil, que juega en más terrenos y responde a más problemas de manera simultánea, atiende con mayor velocidad todos los asuntos obligados que la ley establece para nuestra entidad.

Además, con el Ministerio de Cultura es una entidad que responde a la preservación de patrimonio y la memoria con la misma eficacia, y quizás mayor, con la que lo hacía antes. Es decir, sin dejar de hacer lo que hacía antes, hoy el AGN hace muchas más cosas de manera versátil.

Hoy tenemos una mayor cantidad de profesionales preparados tanto en el AGN como en el archivo de miles de entidades; la actividad archivística se ha profesionalizado en los últimos años y se ha difundido mucho más, se ha puesto al servicio de la ciudadanía y las entidades unas herramientas tecnológicas más avanzadas que hacen la función archivística más versátil y brinda las posibilidades para que en el futuro el AGN sea un ente todavía más importante, y más en contacto con la sociedad colombiana”.

¿De los temas en marcha cuáles se podrán concretar este año?

“Como ya es sabido, de acuerdo con las resoluciones de enero de 2022, el AGN va a tener una nueva estructura que se va a dar a conocer en esta Filbo para todo aquel que esté interesado en conocerla. Esa nueva estructura del AGN responde de manera más profesional y versátil a su misión y a todas las tareas que la ley le ha ido agregando con los años.

Los desafíos de los archivos en el mundo entero están muy en boga porque del antiguo archivo de papel, o de documento quieto, se ha pasado ahora a documentos electrónicos y digitales, además del hecho de manejar fotografías y audiovisuales como documentos, incluso audios y otras muchas cosas que amplían el universo a lo documental de un modo muy intenso y frente a lo cual hay todavía desafíos muy ambiciosos por cumplir.

El hecho de que todavía no tengamos todos los recursos y los mecanismos para resolver todos esos desafíos no quiere decir que no sepamos cuáles son y cuál es su magnitud y cómo se pueden ir llevando a cabo con el paso de los años. Por tanto, la actividad archivística sigue creciendo, sigue diversificándose y nosotros respondiendo a ella con nuestra mejor versión”.

¿Toda esta estrategia ha permitido acercar mucho más el AGN a la gente?

“No debería decirlo yo, pero de los 3.000 seguidores que teníamos en redes sociales hoy son más de 39.000; ahora respondemos todos esos requerimientos a gran velocidad, de forma inmediata a los requerimientos habituales de los ciudadanos en materia de investigación y de docencia.

Desde la mera perspectiva de la difusión de los documentos que posee el AGN hemos tenemos diferentes exposiciones como las de las Constituciones de Colombia, Agustín Agualongo, sobre los ingleses e irlandeses en la Independencia y sobre una gran cantidad de temas que tocan al AGN y a la ciudadanía en general. En eso, sentirnos cada vez más cerca de los ciudadanos es interpretado por nosotros como un gran logro”.

¿Usted, como escritor, va a estar en algún evento en particular en la Filbo 2022?

“Sí, voy a estar en varios eventos del AGN propiamente dicho, y además comentando en otros eventos como las actividades de archivo en el Centro Nacional de Memoria Histórica y las demás entidades del sector cultural”.