En algunos municipios del Vallé de Aburra, el oriente, el occidente y el suroeste antioqueño se consolidó un ethos hegemónico expresado expresado en creencias, prácticas y valores como el culto al trabajo y la defensa de un modo de acumulación capitalista.

¿Cómo ha vivido el sentimiento “antiantioqueño” con el hecho de ser “antioqueño” y a su vez, cómo ha experimentado el nacer en este departamento?

Lo he vivido con mucha tensión, con mucha ambivalencia. Hay un sentimiento que recorre el libro y es ese. Por una parte ser consciente de que uno no se puede amputar una historia cultural que lo atraviesa. Como periodista cultural he escrito mucho sobre Antioquía, artistas antioqueños y de alguna manera cuando comencé a escribir el libro descubrí que tenía toda una trayectoria en pensar la cultura antioqueña desde sus expresiones más tradicionales: la novela, el cine, el cuento, las artes plásticas, e intentando leer esas expresiones de forma no hegemónica.