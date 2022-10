No es exagerado decir que la nueva novela de Héctor Abad Faciolince, ‘Salvo mi corazón, todo está bien’, es una de las más esperadas de la temporada. Tenía que estar listo para finales del mes de agosto, pero por correcciones de última hora, sus lectores debieron esperar un mes más.

Una historia que se venía cocinando desde hace años, a fuego lento, en la cabeza y en las libretas de apuntes del autor antioqueño, arrancando con una sola idea: un cura se enferma de corazón y requiere de un trasplante. La situación es tan grave que debe cambiar de casa por una de un solo nivel, sin escaleras, con dos mujeres y tres niños.

Así, entre apunte y apunte, se va tejiendo la historia. “Ese cura es real, lo conocí y estaba enfermo del corazón. Cuando escribí esta novela, algunos libreros me dijeron que era demasiado médico, pero en realidad es un libro sobre el corazón real, sobre el órgano, el corazón físico”, comentó Héctor Abad Faciolince en su participación en la pasada edición de la Feria del Libro de Bucaramanga, donde habló por primera vez de esta novela.

El autor confesó que en medio de su escritura empezó a sentir cosas raras en su propio corazón, que lo llevó a visitar un cardiólogo quien le diagnosticó un problema en la válvula aórtica, hasta que el año pasado debió ser sometido a una operación de corazón abierto. “Todo fue como investigación de campo para poder terminar esta novela”, aseguró el autor con su particular forma de asumir muchas de las dificultades de la vida.

De hecho, pensando que la muerte era una seria posibilidad al tener que someterse a una operación de esta magnitud, estuvo trabajando en un primer borrador de esta novela, para entregarla a su editora con la instrucción de publicarla tal cual si no salía vivo del quirófano.

Un cura aficionado a la música, a la ópera, por lo que Héctor Abad decidió arrancar como una ópera, con una obertura.

“No soy muy consciente de cómo hago los libros”, y esto lo dijo al preguntarle el por qué, en buena parte de sus libros, todo comienza con una casa y la descripción del mismo.

“En este libro todo comienza en una casa con cuatro habitaciones, porque el corazón tiene cuatro cámaras. Es importante que yo me sitúe en un sitio, y en este caso no soy yo el narrador, es otro cura”.

Y agregó, “Yo empecé a escribir este libro de varias maneras. Primero, donde Luis Córdoba, el protagonista, lo narrara; luego yo, pero luego decidí que lo narrara otro cura, Aurelio. Quise distanciarme de mi propio mundo, de mis propias historias”.

Advierte que aunque es una historia que cuenta con dos sacerdotes en sus personajes principales, “curiosamente no es una historia de curas pederastas”.

“Me interesaba la situación de ver qué siente un cura al borde de la muerte, cuando pasa toda una vida como cura, en seminarios, se va a vivir en una casa de familia, tres niños, una mujer separada y otra abandonada por su marido”.

La figura del cura también ha sido usualmente trabajada por Héctor Abad en sus novelas. “Me interesa escribir de curas ahora porque se están hundiendo, y no sólo por los casos de pederastia, también porque casi nadie va a misa, pero yo crecí en un ambiente donde había muchos curas”.

Aseguró que no le interesan los personajes malos, le interesan los buenos, y en este caso se basó en un cura de la vida real, Luis Alberto Álvarez, “fue un cura muy importante en Medellín porque nos enseñó a disfrutar del cine, tenía una página de crítica de cine, con muchos talleres de historia del cine, experto en música clásica y ópera. A varias generaciones nos enseñó algo que dura toda la vida: el placer por el cine”.

Héctor lo conoció en un curso de neorrealismo italiano, donde solían ver las películas más famosas de esta época, todo eso antes de que el autor fuera a estudiar a Italia y terminara casado con una italiana.

“Era un tipo muy claro, nunca usaba sotana, no ponía por delante su sacerdocio, simplemente era un enamorado del cine y la cultura. Cuando enfermó del corazón, yo me acababa de separar, y él se fue a vivir a la casa con mi exesposa, por lo que sentí que él había llegado. De esa imagen de este cura bueno, empecé a crearle una historia ficticia”.

El nombre de esta novela proviene de uno de los más hermosos versos de Eduardo Carranza en su obra ‘Soneto con una salvedad’, que el padre de Héctor Abad solía recitar de memoria.

“Me gustaba esa idea de que todo, aparentemente, estuviera bien, salvo el corazón. Cuando uno es niño hay muchas palabras que no conoce y si se pone a preguntar por cada una de ellas, se pasaría la vida preguntando, y nunca había entendido qué significaba la palabra palafrén, que parece ser un caballo manso, pero en la novela se genera toda una discusión sobre este significado”.

El reto era mayor si se tiene en cuenta la serie de términos médicos que el autor maneja dentro de la novela. “Creo que hay dos tipos de enfermos, quienes no quieren saber nada de su enfermedad, y quienes quieren saberlo todo, y yo soy de los últimos. Yo empecé a leer muchos libros sobre el corazón, de divulgación, y cuanto más leía, más me fascinaba esta víscera, porque el corazón es una palabra llena de metáforas. Por esto, me interesaba en la novela esas partes médicas”.

Son 358 páginas sobre las pruebas de la fe, con protagonista que pese a estar al filo de la muerte, no pierde el optimismo aunque viva en un mundo hostil.