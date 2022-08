La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización pionera del movimiento Causa Justa, el cual el pasado 21 de febrero de 2022 logró que la Corte Constitucional ampliara el derecho al aborto, permitiendo que las mujeres y personas gestantes puedan interrumpir el embarazo según sus propias razones y sin la amenaza de ir a la cárcel hasta la semana 24, y conservando, luego de este plazo, las causales ya despenalizadas en la Sentencia C-355 de 2006.Este logro histórico fue la motivación principal para la construcción de los relatos que componen la muestra, de los cuales se destacan apartados como:

“Causa Justa, cuya columna vertebral es La Mesa, es la heredera de nuestro esfuerzo por construir argumentos desde una práctica de trabajo feminista con el convencimiento de que se está contribuyendo a una causa concreta, pero también a la democracia en su sentido más amplio, no solo porque reivindicamos derechos para que la ciudadanía de las mujeres sea plena, sino porque lo hacemos desde una ética que hemos tratado de llevar al espacio de Causa Justa. Me he preguntado muchas veces si estar alegres frente a una decisión como el derecho al aborto podría ser visto como algo contradictorio. Hoy me respondo a mí misma que no estábamos contentas por el aborto, sino por la conquista de la libertad”. Fragmento del texto La Queen de Mi causa escrito por Margarita Rosa de Francisco.

De acuerdo con Laura Castro, coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, “Mujeres Imparables nace en 2018 en La Mesa con el fin de conmemorar los 20 años de nuestro trabajo, pero también con el propósito de emplear otras narrativas y formas para hablar sobre el aborto. Es un proyecto con el que hemos llegado a diferentes partes del país y esta tercera edición nos permite que más artistas y escritoras, comprometidas con la libertad y autonomía de las mujeres se sumen a esta Causa Justa”.

Además de contar con historias basadas en el testimonio de las mujeres que soñaron el movimiento, también se exploran las experiencias de mujeres migrantes, afrodescendientes y jóvenes que representan las nuevas generaciones que reciben este fallo. Asimismo, de profesionales de la salud que practican procedimientos de IVE en regiones apartadas del país y de activistas latinoamericanas que ven en Causa Justa un aprendizaje para la región.

Los relatos de esta tercera versión, están acompañados por las ilustraciones de talentosas artistas colombianas: Paula Kitaen, Ximena Arias, Nandy Mondragón, Natalie Rocha, Sol Trejos, Angélica Olmoz y Luisa Castellanos.

El lanzamiento de esta tercera versión se hará el próximo jueves 04 de agosto.