En este sentido, durante el 2022 se cumplirán los centenarios de escritores, poetas y actrices indispensables, así como los aniversarios de libros fundamentales, álbumes musicales de referencia obligada y películas que ningún cinéfilo debería perderse.

En orden de aparición, se podría empezar por los centenarios, ya que 1922 fue un año particularmente importante para la literatura universal, en primer lugar porque fue el año que falleció el escritor francés Marcel Proust, cuya serie de novelas ‘En busca del tiempo perdido’, son un monumento literario del siglo XX.

El mismo año, precisamente en Francia, la librera y editora Sylvia Beach publicó la novela ‘Ulises’, del escritor irlandés James Joyce, obra que rompió con todas las convenciones literarias de la época y se convirtió el símbolo de la modernidad.

Medio siglo de Rock, Pop y Salsa

Aunque se cumplen 100 años del tango ‘Fumando espero’, son muchos más los discos lanzados en 1972 que cumplen medio siglo. Entre estos se encuentran obras maestras del rock como ‘Close to the edge’ de Yes, ‘Machine head’ de Deep Purple, y del rock en español, está el álbum ‘Vida’ de los argentinos Sui Generis.

Dentro del pop, destacan álbumes como ‘Got to be there’, la primera producción en solitario de Michael Jackson, quien por entonces tenía solo 14 años. 1972 también será recordado en el pop español, pues fue el año que se publicaron los dos últimos discos de Nino Bravo, ‘Un beso y una flor’ y ‘Mi tierra’.

Y en Latinoamérica y Cali se celebrarán los 50 años de dos indispensables de la Fania, como son ‘El juicio’ de Willie Colón y ‘Que viva la música’ de Ray Barretto.

Este año también se cumple el centenario de nacimiento de la actriz Ava Gardner, una de la divas más bellas del Hollywood de los años 50 y 60, fallecida en 1990.

Año crucial para la literatura

En 1922, también se publican dos poemarios de resonancia universal, ‘La tierra baldía’ del norteamericano T. S. Eliot y ‘Trilce’ del peruano César Vallejo, obras que siguen cautivando a lectores y críticos.

Igualmente, ese año nació el escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998, fallecido en 2010, que estará de centenario en 2022.

En 2022, se cumplen los 100 años del nacimiento de Stan Lee, el escritor de historietas, creador de Spider Man, losX-Men, Iron Man, Hulk, entre otros personajes.

Hitos de la historia del cine

Entre las películas para recordar en 2022, la primera es ‘Nosferatu, una sinfonía de horror’, obra del director alemán Friedrich Wilhelm Murnau, estrenada en 1922, y que se convirtió en la primera producción basada en la historia Drácula.

Pero la película que será más referenciada es ‘El padrino’, de Francis Ford Coppola, estrenada en 1972, y considerada un clásico del cine de “gangsters”.

Otros escritores que cumplen centenario de nacimiento son Kurt Vonnegut, William Gaddis, de Estados Unidos,y el poeta y director italiano Pier Paolo Pasolini.

Obras de Gabo

1962: Año de publicación de ‘La mala hora’, su tercera novela, y del libro de cuentos ‘Los funerales de la Mamá Grande’, obras que cumplen 60 años.

1972: ‘La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada’, 50 años de su publicación.

1982: Se cumplen 40 años del Premio Nobel de Literatura otorgado a Gabriel García Márquez.

1992: Publicación de los ‘Doce cuentos peregrinos’, su último libro de cuentos, hace 30 años.