El compositor santandereano Gonzalo Navas Cadena, más conocido como Pablus Gallinazo, lanzó esta canción en 1971 y fue toda una odisea: no aceptaron que Pablus la cantara en el Festival Internacional de la Canción de Bogotá, pues era compositor y no cantante, y casi sin esperanzas, finalmente Carlos Contreras, el representante de Perú a quien su propia canción no le había gustado, decidió interpretarla esa misma noche de clausura. El triunfo fue apoteósico: la canción fue la ganadora de ese año.

En una entrevista reciente con Vanguardia, el director del documental señaló que “Dago García llevaba años queriendo aproximarse a Pablus a través de un documental y él empieza en la búsqueda de, ojalá, un director santandereano que lo haga. En esa época yo estaba terminando una película de ficción que se estaba moviendo un poco en el círculo independiente y me recomiendan con él.

Era diciembre, creo que de 2019. Empiezo a escribir y le mando el guión. Hice un “Picth” virtual y le explico qué otras cosas quiero hacer. Y me dice hágale. Estamos a punto de empezar a grabar cuando de repente nos viene la pandemia, que es una ruptura terrible. Quedo muy desanimado por un momento, a todos nos pasaron cosas terribles, pero dentro del encierro empiezo a escribir la película para que se pueda hacer de alguna manera y siento que eso fue lo mejor que pasó. Como siempre, cada vez que hay una dificultad, si uno persiste y encuentra otra perspectiva, casi siempre las cosas mejoran y eso fue lo que ocurrió”.