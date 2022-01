El próximo jueves Bogotá Auctions realizará su primera subasta del año, la cual será de libros, con la ‘Colección Andrés Hoyos Bibliófilo Colombiano’.

Será la undécima subasta de libros de esta casa de subastas, que contará con 319 lotes, de los cuales, 67 lotes tendrán un precio de salida de 20 mil pesos y ya están disponibles para pujas en www.bogotaauctions.com.

Esta subasta se organiza en dos sesiones: una primera sesión únicamente en línea, con obras de menor interés y precios de salida simbólicos; y una segunda sesión en vivo (y también en línea) donde se ofrecen las obras más llamativas.

Se subastará la primera obra impresa y publicada de Gabo, en un libro en julio de 1954. Se trata del lote 213. ‘Un día después del sábado’, en Tres cuentos Colombianos.

Desde su creación en 2014, Bogotá Auctions ha realizado 10 subastas de libros y documentos, y grandes coleccionistas ven a esta casa de subastas como una gran opción de confianza para vender sus colecciones, convirtiéndose en el medio privilegiado de las ventas de libros y documentos antiguos del país”, comenta Charlotte Pieri, directora de Bogotá Auctions.

La evolución de las subastas en Colombia se ve reflejada no sólo en el aumento de la oferta sino en el aumento de la venta en promedio por lotes subastados, “en las 9 primeras subastas de libros y documentos, se vendía en promedio un lote alrededor de 5 millones de pesos por subasta. En 2021, se vendieron 5 lotes cada uno por este valor en la subasta del primer semestre, y 4 en la del segundo semestre”, dijo Timotheé de Saint Albin, socio de Bogota Auctions.

Los 67 lotes con un precio base de 20 mil pesosincluye literatura colombiana, historia regional Eje cafetero, Bogotá - Cundinamarca, historia colonial de Colombia, Perú, Cono sur, México, Guatemala y Venezuela, Etnología y exploraciones, religión, ciencia, leyes y decretos, historia de la Independencia de Colombia, historia del siglo XIX de (Colombia, Américas, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay, México y Centroamérica), historia del siglo XX (Colombia, Panamá Y Venezuela), entre otros. Todos son lotes de muy buena calidad.

Por ejemplo: Cómo se evapora un ejército, de Ángel Cuervo (Paris: 1900); la novela In New Granada or, Heroes and Patriots, de William Kingston (Londres: 1892); Mompós, tierra de Dios, de Daniel Lemaître (Cartagena: 1950); o un lote de tres libros ilustrados sobre Bogotá.

“Contiene numerosos libros colombianos muy escasos e importantes, así como libros extranjeros relacionados con Colombia. Gran parte de estos libros nunca habían sido ofrecidos en subastas anteriores de Bogota Auctions, así que estamos en presencia de una colección muy bien curada. Se puede decir lo mismo de las obras relacionadas con México, Perú, Chile y otras naciones latinoamericanas. No se tratan de algunos “clásicos” de la historia continental: varias obras ofrecidas no aparecen ni en los buscadores de libros antiguos, ni en los registros de subastas pasadas, lo que da una idea de su escasez”, comentó de Saint Albin.

Con relación a las obras de estas subasta Andrés Hoyos comentó de su colección, “hay material importante anterior al siglo XIX, y varias cosas raras y valiosas sobre la época crucial de la Guerra de Independencia”.

La obra mas costosa es el Lote 257. ‘Historica relación del reyno de Chile’ de 1646, primera edición de la obra de referencia de la historia de Chile en la época de la conquista. Tendría un precio de salida de 9 millones de pesos.

La obra más antigua es el Lote 262 Montúfar, Fray Alonso deParecer del Sr. Arzobispo Montúfar sobre si avían [sic] de pagar los indios diezmos y otras cosas.

La subasta exclusivamente virtual ( lotes 1 al 67) solo será a través de la página www.bogotaauctions.com; hasta el 27 de enero de 2022, seis de la tarde, mientras que la subasta en vivo ( lotes 201 al 453), será el jueves 27 de enero a las siete de la noche, presencial y a través de https://www.bogotaauctions.com.