Experimentar: la clave del arte para mover de su sitio las estructuras que ha permanecido ya por mucho tiempo establecidas en cualquier ámbito de la cultura. Dalí, Warhol o Degas no habrían transformado lo que se conocía sobre las artes plásticas sino se hubieran lanzado a hacer algo nuevo que desafió los cánones de la época.

Y la experimentación es, así mismo, la clave del reconocido artista Esteban Mantilla, quien hoy presenta en Casa Maestra, en La Floresta, a las 6:00 p.m., en una muestra que pretende ser un “one time” del arte, pero que permitirá a quienes quieran contemplar su trabajo una exposición personal a puerta cerrada en los días posteriores.

Mantilla, quien ha participado en la Hybrid art fair, Madrid, 2019 y en Swab Barcelona Art Fair 2018, señala que este espacio se enfoca en la experiencia de creación del artista y es una puerta de presentación hacia el arte más contemporáneo a nivel internacional.

Un “showroom” es una espacio donde se presenta las creaciones artísticas en vivo, en ocasiones, mientras se realizan.

“Llevaba ya un buen tiempo sin venir a Bucaramanga, yo aquí desarrollé mi carrera por un corto periodo de tiempo y ahora tengo mi estudio en Bogotá. Y como aprovechando el momento, la visita, siempre tengo la necesidad de estar produciendo esté donde esté. Entonces es un momento bonito, un reencuentro con la ciudad, con los amigos y teniendo el tiempo para la creación de obras me enfoqué en crear una serie especialmente hecha para este “showroom”, que no sea tanto el formato de exposición, con una temática definida, sino que sea más ver al artista a través de sus bocetos, de sus ensayos”, señala el artista.

Mantilla explica que son obras “muy informales hechas sobre papel, con un aerosol, que es un material muy dinámico, muy rápido para la producción y eso es lo que vamos a mostrar, como otro formato de exposición a la ciudad y al público”.

¿Cómo impacta el arte contemporáneo de Esteban Mantilla a una Bucaramanga que está en esa transición del arte más tradicional al contemporáneo?

“La ciudad está en un momento muy especial. Yo siempre creo que las cosas que van sucediendo en los espacios suceden porque los espacios las van necesitando, las van llamando, si no, no existirían. Creo que Bucaramanga está en un momento donde el público, las generaciones están siendo diferentes, con otro tipo de educación, con otro tipo de contactos artísticos y experiencias, entonces para la ciudad es un buen momento de tratar de buscar miradas más universales y menos locales del arte. Siempre estoy tratando de vencer las propias barreras que se tienen estar más en un sentimiento actual, creativo, que perciba lo que está sucediendo en el mundo, de estar a la vanguardia de mi propia creación. Esto tiene mucho que ver con lo contemporáneo. Tratar de estar informado, saber qué está sucediendo en el mundo”.

¿Qué concepto vas a manejar en el showroom y cómo refleja las tendencias artísticas que le interesan?

“Mi arte siempre ha estado ligado a la pintura a través de un pensamiento pictórico de composición, color, pero trato de relacionarlo con diferentes medios como para entender su significado más actual. Hoy en día los límites entre las técnicas artísticas y la definición de lo que hace cada persona, encasillarlo en algo sería muy limitante porque el espectro hoy en día es muy grande y es desaprovechar... hacer algo es desaprovechar lo que no se está haciendo. Defino a mi arte como pintura experimental: trato de volver la pintura una experiencia, que el proceso creativo sea el primer paso y los conceptos se den a través del propio análisis de lo que se hace. Uso mucho la apropiación de imágenes, el collage, diferentes técnicas. Yo lo bautizo más o menos con el nombre de “collage”, a nivel conceptual, técnico de imagen. Es un ensamble de diferentes cosas en una misma imagen.

¿Qué materiales usa, qué técnica y lo que ésta representa en sus obras?

“Para esta ocasión, el proceso se hizo de una manera muy ágil y entre comillas informal. Por eso se usó el aerosol pues entre sus características se usa para que sea ágil y el color de una vez quede saturado, el trazo sea grueso, no es necesario darle mucho trabajo porque el soporte se cubre rápidamente. Pero a través de mi experimentación me gustan diferentes técnicas: pinto en óleo, acrílico, con lápices, colores, aerosoles y trato de que sea eso, la alimentación de la imagen a través de diferentes técnicas. Es una manera de pensar que siempre que hago algo, pienso también en todo lo que no estoy haciendo y siempre me hace explorarlo sin estar tranquilo. Siempre lo que estoy haciendo me hace pensar en lo que no estoy haciendo en la vida, también”.

¿Qué narrativa quieren mostrar sus obras, no solo en este showroom, sino en su trabajo en general?

“Estos procesos creativos que he hecho han sido como fórmulas en las que he podido tomar excusas para crear la imagen y para esta serie de obras me apoyé en lo que ya conocía con el mismo fin de no demorarme inventando algo nuevo entre comillas. Me gusta trabajar el retrato, me gusta trabajar la pintura abstracta y me gusta trabajar también con naturaleza muerta, bodegones y cosas así, tratando de meterle a todo un lenguaje muy contemporáneo. Me gusta el juego de la palabra con la imagen y también hay algunas obras de este tipo”.