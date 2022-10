Exposición “Postales Bumanguesas”: un paseo por la ciudad del ayer

Las hojas amarillas del Búcaro se extienden por las aceras cuando caen cualquier día de octubre: el mito dice que Bucaramanga se llama así en honor a este maravilloso árbol. “Manga” significa algo como “tierra”, “casa”, “potrero” y habían tantos en este territorio que no quedaba más remedio que llamar a la ciudad de esta forma.

Es posible que hagan falta muchos años más o que nunca se sepa a ciencia cierta el origen de la palabra Bucaramanga: el famoso Búcaro ni siquiera estaba aquí cuando la ciudad fue nombrada, fue traído después, en el siglo XVIII.

Esta es una de las revelaciones que hace Pastor Virviescas, curador de la exposición “Postales Bumanguesas”, que se expone hasta diciembre en la Casona de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, y de la cual hacen parte veintiocho fotografías antiguas de la ciudad.

El fotógrafo Saúl Meza, heredero del oficio de su padre, fue resguardando estas fotografías a lo largo de cuarenta años: un documento visual que revela la transformación de la ciudad a través de los momentos que marcaron su historia.

“En realidad”, explica Pastor Virviescas moviendo sus manos para enfatizar, “Bucaramanga era el nombre de un cacique Guane llamado ‘Cacique Bucaramanga’, según cuenta Armando Martínez”. Dice que como nadie se dio a la tarea de hacer un diccionario en español de la lengua Guane, “jamás sabremos, insisto en el jamás, jamás sabremos qué significa Bucaramanga”.

Armando Martínez Garnica fue uno de los historiadores consultados por Pastor Vivirescas y Saúl Meza para dar un contexto a las fotos. La más antigua data de 1891: el día que se inauguró el alumbrado público, a las siete y treinta de la noche, el 30 de agosto.

Saúl Meza dice que, en los años ochenta, uno de sus amigos cercanos en la Universidad Industrial de Santander, le regaló un paquete de fotografías antiguas de la ciudad. Iban desde el periodo de 1800 hasta comienzos del siglo veinte.

“Eso me impactó porque esa Bucaramanga no la conocía. Bucaramanga era un pueblito muy pequeño, que asemejaba más a Girón. Yo me crié en el centro y empecé a darme cuenta de que en las fotos se veían edificios que aún existen. Es impresionante”, cuenta Meza.

La mayoría de las fotos son de Quintilio Gavasa, pero también hay varias de otros fotógrafos, nacionales y extranjeros, que retrataron los cambios de la ciudad.