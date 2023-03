Todos hemos tenido conversaciones pendientes: algo que quisimos decir y no dijimos a tiempo, antes de que esa persona se fuera de nuestras vidas.

Y aunque Flores para mis muertos no es autobiográfica, el escritor Andrés Castañeda encontró inspiración en su propia vida y en su capacidad para imaginar conversaciones hipotéticas para escribir este texto que fue publicado el año pasado por la editorial Nueve Editores.

La novela fue escrita a mano en cuadernos viejos, lo que influyó en el proceso de escritura y en el resultado final, con la buena noticia de que fue seleccionada para su publicación por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.

Vanguardia habló con Andrés Castañeda acerca de la novela, de las charlas pendientes y de sus expectativas para la novela.

¿Cómo nace la idea del libro?

“El libro nace desde la necesidad que tengo de contar una historia que me estaba hablando mucho. Tengo una especie de fijación, de obsesión, con las conversaciones que se quedan pendientes con las personas que ya no están, como con esas personas que mueren, y que son conversaciones que ya no se pueden dar, esas cosas que se quedan por decir o que sentimos que nos hizo falta escuchar.

Es algo que me hace pensar muchísimo con los muertos de mi familia, con las personas que ya no están.

El libro no tiene tintes autobiográficos, pero si nace de esta necesidad y como de esa fijación que he tenido siempre por este tipo de conversaciones y la posibilidad de imaginarlas, de cómo sería debe ser una persona que pueda tener estas conversaciones inclusive con personas que no conoció”.

¿Por qué las conversaciones pendientes se quedan tanto con nosotros?

“Creo que la naturaleza humana es muy tendiente a crear escenarios hipotéticos y tiene mucho que ver con el diálogo de una película que se llamaba “El secreto de sus ojos”. El punto es que siempre nos estamos preguntando qué habría pasado si hubiera tenido el valor de tener esta conversación, de decir algo que me dolía o decir que quería una persona.

Esas conversaciones y esas cosas que no dije en su momento son cosas que me obsesionan mucho y que, podría decir, me persiguen”.

¿Cómo ocurrió el proceso de escritura?

“Comencé a escribir la novela y la dejé quieta un tiempo, después estábamos todos encerrados en 2020 y eso sirvió, pero se dañó el teclado de mi computador y no podía escribir. Terminé la novela completamente a mano en cuadernos viejos y eso influyó muchísimo, creería que un 65 o 70 por ciento de la novela fue escrita de esta manera.

Eso influyó en el proceso de escritura, en el resultado de la historia y de las pequeñas historias que iba como tejiendo, porque si la relación con la escritura cambia muchísimo cuando escribes en computadora, cuando escribes a mano más.

Posteriormente si le di un par de revisiones hasta que ya, de alguna manera u otra, dije: ya no la quiero mover más. Voy a dejarla así y esta es la versión de la novela que quiero dejar”.

¿Cómo llega la publicación?

“Tenía el manuscrito listo hacía un tiempo, pero no me había atrevido a tocar puertas de editoriales. Cuando vi la convocatoria del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga me pareció una gran oportunidad. Me emocionaba proyectar la novela publicada de esta manera porque creo que las convocatorias de estímulos de los institutos de cultura y de las dependencias de cultura territoriales tienen un valor muy grande por tanto son construidas de manera comunitaria con apoyo del sector cultural.

Fue muy emocionante ver como el resultado y saber que había sido seleccionada para su publicación. En el proceso hay que seguir unos pasos, pero es importante para fortalecer el sector, para educarlo en la forma en la que funciona el estado, una entidad pública”.

¿Qué expectativas tiene con la obra?

“Primero, es que se lea. Independientemente si se lee mucho o poco, o que se venda mucho o poco, creo que a lo que aspiro es que se lea y que una frase, un pedazo de la historia, un fragmento o un capítulo, le sirva a alguien para reconocerse, que pueda decir: viví algo así, escuché algo así, mi familia pasó algo similar, en el pueblo en el que vivían mis abuelos sucedían cosas así.

Eso es lo más importante, que le llegue a la gente, que decida darle una oportunidad al libro, darle un hogar y abrirle su biblioteca para que sea el hogar del libro, que se quede con ellos. Esa es como mi principal expectativa”.