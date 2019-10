Fredy Higuera, ganador del premio Latinoamericano de Fotografía documental 2019

Cuando Fredy Higuera era niño solía ver a los nazarenos pasar durante la Semana Mayor, en Bucaramanga, con su capirote y la cruz. El esfuerzo era enorme, podía notarlo, pero estos hombres lo soportaban en favor de la fe de la comunidad católica.

Fredy niño, sin embargo, se preguntaba qué habría detrás de la máscara, quiénes estarían allí.

Años después, aun intrigado y ya con una exitosa carrera en la fotografía, Higuera se dio a la tarea de dar respuesta a esa inquietud de antaño.

“Esa figura siempre representa un profundo respeto, por las tradiciones de las mamás y papás y la Semana Santa. Es un cuento fuerte el de estos hombres que siguen la tradicion de recordarnos la Pasión de Cristo, pero también ese respeto es, muchas veces, miedo. Entonces uno también tiene como vaina de verlos”, explica Higuera.

El fotógrafo se dedicó a investigar todo lo relacionado con los nazarenos. Por ejemplo, una de las curiosidades más grandes que un niño o niña puede tener al ver a estos personajes esta especie de gorro puntiagudo o “cucurucho” (como le dicen los nazarenos locales) que llevan en la cabeza: el capirote. Lo que resulta más curioso es que este elemento era usado por los condenados por de la Inquisición durante la Edad Media para señalarlos como pecadores.

El fotógrafo cuenta que algo que también le llamaba mucho la atención de niño era el cíngulo, que está hecho de crin de caballo y que pica muchísimo, con lo que quienes están adentro del traje del nazareno (compuesto, además, por una túnica y un cirio), deben hacer mucho esfuerzo. Y no solo al cargar la cruz, por lo cual, la mayoría tiene uno de sus hombros inclinado a hacia abajo.

“Quería reivindicar a esos seres anónimos y quería mostrar lo que hay detrás: son seres comunes y corrientes de un barrio tradicional como la joya que se levantan a trabajar todos los días y eso es lo que quería mostrar”, explica Fredy Higuera.

Tras una intensa búsqueda y muchas citas que no pudieron concretarse, el fotógrafo encontró a los nazarenos del barrio La Joya, 40 en total y de los cuales 13 participaron en el proyecto.

Curiosamente, mientras tomaba las fotografías, Higuera sufrió un pequeño accidente que lo lesionó de uno de sus hombros: “estaba perdiendo al movilidad en el hombro, pero yo dije: si no hago la serie ahora, no la voy a hacer jamás. Cuando les estaba haciendo las fotos me di cuenta de que los nazarenos tenían un hombro caído, entonces dije: bueno estamos en igualdad de condiciones”.

Las fotografías se tomaron en la Casa Cultural El Solar, liderada por el reconocido gestor cultural Alfredo Ortiz. Fredy Higuera tenía el proyecto pensado desde hacía dos años atrás. Lo pulió y este año estuvo terminada.

Es así que la envió a participar en 25 Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental “Los Trabajos y los Días” 2019, en la categoría Hombres Trabajadores, y al jurado, conformado por la artista visual colombiana Liliana Correa Rodríguez; el fotógrafo británico Paul Smith, residente en Colombia y el fotoperiodista brasileño Tadeu Vilani, quienes consideraron que “la propuesta creativa en la realización de las imágenes: el uso de una doble foto con la identidad real del personaje genera un intertexto que la hace original, llamativa e interesante a nivel visual, dado el factor antropológico que suscita”.

Higuera compitió con más de 7 mil imágenes y más de mil 400 fotógrafos de 21 países latinoamericanos.

El concurso es organizado por Escuela Nacional Sindical una organización que defiende los derechos laborales y busca fortalecer las organizaciones sindicales, así como fomenta la equidad de género para las trabajadoras a nivel internacional.

Fredy Higuera es diseñador gráfico de la UDI y tiene una especialización en retoque de imagen fotográfica digital en Buenos Aires, donde, además, vivió y trabajó durante un año. También en Buenos Aires realizó estudios sobre fotografía de moda e iluminación para fotografía.

Trabaja como docente desde 2002.

Ha trabajado en fotografía comercial con revistas como Don Juan y Bocas.

En 2015 hizo parte del salón regional de artistas con una obra seleccionada y en 2014 ganó una beca con el Goethe Institut para hacer parte del proyecto Artes Vivas.

En el 2016 obtuvo el primer puesto en el concurso de fotografía Di-capacidad Derechos y Oportunidad Salud Visual y Desarrollo del Centro Asociado de la Unesco, Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.

El trabajo documental y con la comunidad hace parte de los intereses de Higuera como fotógrafo: “en el trabajo con comunidad hay muchas realidades que falta documentar y muchas situaciones que esta bueno que el lente termine, no sé, tal vez denunciando o apoyando causas para que salgan adelante”.

Entre sus proyectos está trabajar con niños y niñas con habilidades visuales diversas y con personas Lgbt, con quienes ha hecho proyectos antes.