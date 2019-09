La reconocida historiadora Diana Uribe explica que “todos somos migrantes”: a lo largo de la Historia, las sociedades se han construido gracias a constantes procesos de migración de los habitantes del planeta.

Para nuestro caso particular, el tema de la migración actual se ha convertido en un tema que requiere tanto acciones políticas y sociales, como un momento de reflexión que nos permita crecer como sociedad.

Es aquí donde llega “Hotspot, migraré, migrarán, migrarán”, una obra que narra la migración, particularmente de las mujeres, y “reflexiona sobre el cuerpo de la mujer en relación con el concepto de frontera”.

Hotspot es dirigida por Javier Gutiérrez y producida por La Máquina Somática.

Lo que los bumangueses verán en escena es una narrativa contemporánea que apela a lo multimedial para enfocar los sentidos del espectador por completo en la obra: “es una pieza escénica no convencional. Nosotros le planteamos al espectador una experiencia sensorial que lo invite a reconsiderar su rol dentro de la experiencia de comunicación que existe en el teatro y, de alguna manera, reflexione en su rol en su vida cotidiana y sobre su actividad en el mundo público. Nosotros nos nutrimos de los aspectos más relevantes de la tradición teatral de occidente, pero desde el presente imaginamos lo que puede ser el teatro del futuro. Hacemos uso de una serie de elementos multimediales que construyen una narrativa sui generis, particular, diferente a lo que contidianamente se ve en los teatros en Colombia”.

Esta puesta es escena trae a Bucaramanga lo mejor del teatro contemporáneo, también en el marco de una reflexión atemporal sobre los procesos migratorios y sobre el papel de la mujer en ellos.

“El arte mira se aproxima hacia las heridas de las sociedades y desde las posibilidades de su trabajo, de los elementos que constituyen cada una de las formas artísticas intenta hacer sentido, intenta entender el por qué de estas heridas. No creo que de respuestas, o soluciones o salidas y, en particular, en lo que tiene que ver con los procesos migratorios, las mujeres son el eslabón más frágil, más vulnerable, pero no más débil en esta gran cadena. En las mujeres confluyen todas las variables positivas y negativas del fenómeno de la migración”, explica Gutiérrez.

Hotspot se presentará en el Teatro Santander el próximo sábado 5 de octubre a las 7:30 p.m., en el marco de la temporada de Artes Vivas, que va del 3 al 18 de octubre.