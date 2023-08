La poderosa banda estadounidense Inferion regresa a Sudamérica con su gira Inequity Colombian Tour 2023, la cual forma parte de la promoción de su nueva producción discográfica. En su regreso a Colombia, visitarán seis ciudades, incluyendo Bogotá, Neiva, Pereira, Tunja, Tocancipá y, por primera vez, descargarán todo su poderío en Bucaramanga.

Esta reconocida agrupación, originaria de la Florida, ha trazado un largo y exitoso camino desde su formación en 1995. Con ocho álbumes de estudio y múltiples giras por su país, Canadá, Escandinavia, Europa occidental y América del Sur, Inferion se ha afianzado en la memoria de los más fervientes seguidores del Blackened Melodic Death Metal, gracias a su aplastante y distintivo sonido que incorpora letras inspiradas en temas como la antirreligión, la desolación, la ira, la filosofía oscura y el existencialismo.

La mezcla de géneros como el Black Metal y el Melodic Death Metal les ha conferido un sonido distintivo, haciéndolos resaltar en el circuito de la música extrema en todo el mundo. Desde su creación en los años noventa hasta la actualidad, Inferion, compuesto por Nick Reyes en la guitarra y voz, Frank Gross en el bajo y voz, Elan O'Neal en la batería y coros, y Ray Mitchell en la guitarra, ha evolucionado musicalmente, destacando la contundencia de sus canciones y la habilidad para componer riff melódicos de alta factura.

Para esta gira por el nuevo continente, están promocionando su última producción musical, 'Inequity', en la que presentan una nueva alineación y temas poderosos, demostrando el mejor momento por el que atraviesa la banda. Este álbum consta de 10 canciones, entre las cuales resaltan sencillos como "8 Minutes Ago", "Grief Demands an Answer" y "Empty Heavens". Estas canciones permiten apreciar un sonido agresivo con toques melódicos, ejecutados en guitarras de hasta nueve cuerdas, donde se entrelazan las voces guturales de Nick Reyes y Frank Gross, brindando una unión explosiva y llena de dinamismo.

Si se encuentra en Bucaramanga o en su área metropolitana y es un auténtico amante del Death Metal, no puede perder la oportunidad de presenciar a Inferion en concierto el próximo 20 de agosto en la Casa Cultural "Ya me amañé Bar", ubicada en la Cra. 17 #52-42, en el barrio San Miguel. Junto a ellos se presentarán bandas como The Scum de Manizales, Bonestorm, Quemarlo Todo y Mutilación.