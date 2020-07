Jarhat Pacheco: la escritora que apostó una guerra en su contra, pero que volvió a su favor

“Anticiparme al daño / Y convertirme en herida / Antes de que me tocaras / Fue mi predicción de futuro”.

Anticiparme, Jarhat Pacheco.

“Llevaba un año publicando anónimamente, y en ese tiempo, ya tenía 10.000 seguidores en Facebook. Las personas me escribían constantemente para que les hablara de mí, incluso llegaron a creer que yo era una señora mayor. Decidí decir mi nombre y mostrar mi rostro porque estaba viviendo un sueño; las personas le daban sentido y significado a mis palabras, yo no estaba sola, estaba con ellas, y ellas conmigo. Tomé valor, no sé muy bien de dónde, y subí una foto con mi rostro y contando de mí. La sorpresa fue increíble, los comentarios eran muy similares entre sí, hablaban sobre la impresión que les daba mi edad. En ese entonces tenía 22 años”, explica Pacheco.

“Mis días son un burbujeo que dejo al azar. / Nunca tengo claro si seré un plato roto/ o una diosa a la que nunca nadie reza”.

Diosa, Jarhat Pacheco.

“No soy cobarde/Soy una mujer que lucha/ porque con sus propias manos /está escribiendo su destino”.

No soy una cobarde, Jarhat Pacheco.

“¿Cómo llegué a plasmar lo que sentí en las letras? Siempre he dicho que yo soy mi mayor inspiración, lo que soy, lo que he vivido, lo que quiero, y he querido, todo eso me inspira a escribir”.

Jarhat Pacheco, autora colombiana.

¿Cómo ha vivido eso, precisamente? ¿Alguna vez ha pensado, bueno, tal vez no debí escribir eso? ¿O cómo ha sentido ese contar sobre sí misma?

“Honestamente, el miedo no se va. Hablo del miedo de sentir que la exposición es mucha, que quizás no vaya a ser entendida, y que por esa misma razón, se interprete de mala manera lo que escribí. No me he arrepentido de lo que he escrito, pero a veces sí de lo que he publicado en redes sociales. Pero no me paraliza ese miedo, porque escribo para vencer los monstruos que hay dentro de mí, y también para las cosas buenas que me habitan, entonces si me dejara vencer por ese temor, quizás hoy no sería la Jarhat que soy, sino otra, quizás una alejada de la poesía”.

¿En qué momento decide que va a publicar con su nombre y cómo se da todo este proceso?

