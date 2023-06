El palomar: las plumas que se escapan de las rejas y se extienden sobre el escenario. Esas plumas que han significado para la población Lgbtiq+ libertad y represión, dolor, pero también, orgullo. La luz roja, amarilla, que imprime a las escenas respectivamente dolor y esperanza, iluminan a Mario/Marion y a Dorin, quienes sobreviven mientras tratan de vivir su verdad sexual en la represiva época franquista de los años sesenta y setenta. En la obra hay solo dos actores que se ponen el piel de padres, hijos, primos y protagonistas, pero la música, reconocible porque estas canciones recorrieron el mundo y los sonidos que nos representan trenes, y carros, golpes, gritos y el golpeteo de las alas de paloma La fortaleza de las escenas, de las palabras, que son en muchas ocasiones latigazos que impiden olvidar que si bien a la diversidad sexual se le reconocen hoy sus derechos en Colombia (claro, aún falta mucha materialidad en este reconocimiento) no siempre ha sido así y hay que seguir luchando y hay que sostenerlos. Para consultar la obra de José Asunción Silva y de otros autores colombianos, visita el sitio web de la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA José Asunción Silva, el poeta modernista que se suma a los Fondos abiertos de la Biblioteca Virtual del Banco de la República La obra Juguetes Rotos, que se presentó ayer en el Teatro Santander y que aborda el tema de la diversidad sexual conmovió al público del Teatro Santander. Vanguardia habló con los actores Nacho Guerreros, quien además produjo la obra con su compañía Producciones Rokamboleskas y Kike Guaza, demás de con algunos participantes del conversatorio que el día anterior a la función se realizó en el escenario del Teatro con Jorge Neira, secretario de desarrollo de Bucaramanga, Iván Darío Prada Serrano, coordinador del programa de Diversidad Sexual y Lgbitq+ y la documentalista Natalia Pinilla sobre la obra y la importancia del arte como eje de memoria y reconocimiento.

Nacho Guerreros interpreta a Mario en Juguetes Rotos de la compañía española Producciones Rokamboleskas, que creó en 2017 junto a Fabián Ojeda. Foto: Suministrada Teatro Satantander/VANGUARDIA

¿Cómo fue el proceso de creación de Mario? “Mario es uno de los personajes que me resultó muy complicado. Todos los personajes son complicados para un actor al enfrentarte a algo desconocido, a una persona que no eres tú. Pero sí que es verdad que de todos los roles que podemos interpretar los actores, siempre podemos empatizar o pillar su lado masculino o femenino. En el caso de Mario yo también me fui de una ciudad muy pequeña en España de 30.000 habitantes y tuve que ir a Madrid a estudiar mi carrera y formarme como actor. En ese momento es uno de los que me acercó a Mario. Mario también va de su casa por circunstancias muy diferentes a las mías. Había que explorar también un lado femenino. Todos tenemos un lado masculino y femenino, pero había que explorar por ahí. Y fíjate, qué curioso, aún con todo esto había algo que no salía, que no terminaba de llegar. Yo hablando con Carolina, la directora y dramaturgo que no ha podido estar aquí, le dije: “Carolina creo que me falta algo para llegar a este personaje”. Entonces se me ocurrió la idea de ponerle un acento a Mario muy cercano a la ciudad de donde yo vivo, a la región donde yo vivía y de donde yo nací. Curiosamente ese día me rompí a llorar y ahí nació Mario realmente. Nació después de unos 15 días de ensayo porque creo que acercándolo a la tierra, cuando interpretas un personaje tiene que partir desde lo más profundo de tu ser”.

Kike Guaza interpreta a varios personajes en la obra, pero su principal es Dorin, una mujer transgénero en la época franquista. Por su intrepretación recibió el premio Unión de Actores en 2020. Foto: Suministrada Teatro Satantander/VANGUARDIA

Kike, su personaje, Dorin, es trascendental para el descubrimiento sexual de Mario como Marion. ¿Cómo fue su proceso de creación? “Como ha mencionado Nacho, he estado trabajando con la directora y mi compañero Nacho en una investigación. Me he enfocado en explorar mi parte femenina sin pudor y traducirla en mi cuerpo, inspirándome en las grandes divas del cine de los años 40 y 50 como Veronica Lake y Lauren Bacall. También he investigado documentos gráficos de la época para lograr una mezcla entre mi parte femenina orgánica y la forma. Creo que todos los hombres tenemos una parte femenina y muchas veces tenemos miedo de explorarla. Por otro lado, también tuve que llevar al límite mi masculinidad para interpretar otros personajes en la obra. Tuve la suerte de tener una directora que me dio mucha libertad y un compañero con el que pude hacer un blending cómodo y orgánico”.

Nacho Guerreros interpreta también al padre de Mario y Kike a su tío. Foto: Suministrada Teatro Satantander/VANGUARDIA

Ustedes interpretan a varios personajes en la obra, muchos detractores de la vida, opción e identidad sexual de Mario, ¿cómo ponerse en la piel de ese tipo de personajes? Nacho Guerreros: “En aquella época, la educación se basaba en la represión. Sin querer juzgar a estos personajes que debemos defender, estas personas intentaban proteger a sus hijos o sobrinos desde su brutalidad para que no les afectara lo que viniera del exterior. Solo entendiendo esto podemos evitar juzgarlos. Si lo vemos desde los ojos de hoy, podemos ver a dos bestias, pero si lo vemos desde la perspectiva de aquella época y cómo se educaba, podemos entender que lo hacían desde el amor hacia el niño o adolescente. Como actores, tenemos el deber de no juzgar a estos personajes porque son absolutamente necesarios para la historia. Sin ellos, no hay historia. Sin esa posición, no se puede avanzar. A pesar de todo el dolor que le ocurre a Mario, él tira para adelante porque ve que tiene esa posición y tiene que salir de ahí”.

Uno de los elementos más interesantes de Juguetes Rotos es el montaje, ya que permite a los actores relacionarse entre sí y con elementos contextuales de la historia, a la vez que simboliza la libertad reprimida: se trata de una serie de cajas de metal (para el esta escenografía, de madera) que representa una palomar. No hay animales, claro, pero hay plumas, con toda la carga interpretativa que este concepto ha representado para la población Lgbitq+. Al respecto, Nacho Guerreros explicó que “La escenografía fue creada por Alessio Meloni, un escenógrafo italiano muy importante que vive en España y ha tenido muchos reconocimientos. Lo que vemos son jaulas donde pueden haber palomas que simbolizan la libertad. Las jaulas simbolizan la casa de Mario y la paloma puede ser Mario, que está siempre enjaulado y reprimido”. Y agrega que “estas escenografías son palomares donde Mario pasa sus horas en soledad. En aquella época no había nada y estas personas tenían que estar solas construyéndose a sí mismas en absoluto silencio. Es un lugar donde Mario se puede vestir de mujer y disfrutar de su soledad. La escenografía se construyó aquí en España y es igual a la original pero no podíamos traerla desde allí. En principio nos parecía muy bonita pero no sabíamos que era un elemento más de la historia”. Al respecto, Kike Guaza señala que otro elemento importante en la escenografía es la luz, diseñada por Carolina Román. Asimismo, Guaza comentó acerca de las dificultades que en un principio tuvieron para presentar la obra en zonas rurales de España, a pesar de que este es un país pionero en Europa para los derechos Lgbitq+.

“Al principio, cuando estrenamos en el Español y empezamos a girar por España, tuvimos dificultades para que nos programaran en los teatros. Los programadores les gustaba la obra pero había reparos a la hora de ponerla en según qué lugar. Luego ocurrió lo de la nominación a los Premios Max y a partir de ahí la hemos llevado a todos los sitios, ciudades grandes y pequeñas, donde predomina una ideología conservadora. Siempre hemos tenido una respuesta increíble del público y nunca hemos tenido ningún problema”. Y añade: “Creo que esto se debe al arte que ha tenido Carolina, la dramaturga y directora, de crear esta función como un trozo de historia sin juicio. No se intenta vender nada al espectador ni es panfletaria. Es un trozo de historia real y fidedigna a la realidad de lo que ocurría en esa época. La gente cuando lo ve sabe que es así porque viene gente de todas las edades. Nacho ha comentado antes que incluso un instituto (como el High School) ha tenido una respuesta increíblemente buena”. En el panel también se encontraba el secretario de desarrollo de Bucaramanga, Jorge Isnardo Neira González, quien ratificó su compromiso con la población Lgbtiq+ expresó que “nunca me había considerado un activista, pero nunca guardé silencio. Cuando decidí vivir públicamente como un hombre gay, lo hice de forma clara. Crecí en un pueblo cercano llamado San Vicente de Chucurí que vivió la violencia con grupos armados al margen hasta hace un par de años. Viví algunas experiencias violentas y amenazas por orientación sexual. Desde 2020, decidí hablar públicamente sin que esto se convirtiera en la bandera principal por la cual debería ser reconocido. Quería ser reconocido por tratar de hacer una gestión humana, cercana a la población vulnerable y transparente. Sin embargo, algunos actores políticos de esta ciudad trataron de utilizar mi orientación sexual para señalar y satanizar la gestión que se ha logrado desde la Secretaría de Desarrollo. Recibo amenazas internas con completa tranquilidad y orgullo porque si me van a señalar o violentar en el futuro por el trabajo que estoy haciendo por la población Lgbtiq+, lo recibiré como lo han hecho tantos líderes, organizaciones y activistas. Vivir una vida pública como una persona LGBTIQ y tener este cargo por primera vez en la historia de un municipio que ha sido reconocido por algunas posturas conservadoras en su historia me exige trabajar por todos y todas, incluyendo a la población Lgbtiq. Ha sido un reto pero al final trae muy buenas emociones y resultados lindos. Me ha traído la oportunidad de conocer gente bella que está trabajando por esta ciudad y traer actividades transgresoras”. En Santander se ha contado con activismos muy importantes desde 1990 con el Grupo de Estudios de Género y Sexualidad y otras organizaciones. Aunque no tuvimos una dictadura abiertamente como Franco en España o Rafael Videla en Argentina, sí tuvimos un conflicto armado que se prolongó por seis décadas y leyes muy represivas. Gracias a los activismos y luchas, se han logrado avances en los derechos. Iván Darío Prada Serrano, quien también estuvo presente en el panel, ha hecho parte del movimiento Lgbtiq+ de la ciudad y hablaba con nuestros actores y funcionarios de la Alcaldía sobre cómo ve ahora a Santander y Bucaramanga después de expocluir el viernes, un espacio transgresor en un lugar institucional como la Casa Galán que es un museo. Iván resalta algo que decía Nacho respecto a su personaje: la soledad. “Todos sentimos soledad pese a los avances que tenemos en este momento. Al pararnos frente al clóset nos sentimos completamente solos. Iván decidió hacer algo para combatir esa soledad. Empezó a informarse y hablar con sus compañeros de clase en las Unidades Tecnológicas. Quería hacer lo extraño cotidiano. Hoy tenemos una política pública gracias al trabajo organizado en la última década. Eso no quiere decir que antes no se estuviera haciendo nada, pero era más un trabajo desde las cotidianidades y la individualidad. La Corte Constitucional ha permitido avances en materia de derechos y ha ayudado a quitar el miedo de que la gente se organice y se haga más visible”.