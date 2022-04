El próximo domingo en Madrid, Carmen Maura, la primera ‘Chica Almodóvar’, recibirá el Premio Platino de Honor por su brillante trayectoria en el mundo del cine, tras cuatro décadas de labores en producciones dirigidas por Álex de la Iglesia, Mario Camus, Carlos Saura, Fernando Trueba, José Luis Borau, Ricardo Larraín, André Techiné, Francis Ford Coppola, Pilar Miró y Fernando Colomo.

A principios de ese año, Burgos recibió una llamada en su casa en la tradicional localidad capitalina Chapinero. Sintió un acento español, fuerte pero amable, cálido: “Hola Andrés, te habla Carmen Maura, sólo te llamo para decirte que quiero hacer tu película”.

Durante algunos segundos eternos se mantuvo en silencio, ahora Andrés no recuerda si en ese momento respiraba, mil cosas pasan por su cabeza. ¿Acaso puede ser verdad que una actriz de la talla de Carmen Maura, quien ha trabajado donde ha querido y con directores como Pedro Almodóvar y Alex de la Iglesia, se pueda interesar en una ópera prima de un desconocido, sin grandes presupuestos y en un país como Colombia? ¿Acaso sería una broma pesada de alguno de sus amigos?

Pero casi de inmediato Andrés recordó una conversación con las productoras de la película: “Andrés, qué te parece Carmen Maura protagonizando tu película”. Andrés simplemente dijo que le parecía fantástico, aunque estaba casi seguro que era un imposible el cumplir uno de sus más grandes sueños, escribir un papel para una de las actrices españolas de mayor renombre y recorrido de las últimas décadas.

Lo que no sabía el escritor antioqueño, era que estas intrépidas productoras, con mucho trabajo, lograron hacerle llegar el guión de la película a la casa de Carmen Maura en Madrid, con la esperanza que se animara a leerlo.

Pasaron angustiosos meses. La actriz se encontraba en pleno rodaje de una película lejos de su residencia en España. Durante un buen tiempo el sobre con el guión permaneció sellado, hasta que ella volvió y decidió leerlo. Fue ahí cuando la propia Carmen llamó a Andrés.

Tras un contacto constante vía telefónica y correo electrónico, pudo viajar a Colombia para integrarse al equipo de producción de ‘Sofía y el terco’, película en la cual participaron actores como Constanza Duque y Gustavo Angarita, entre otros, en un rodaje de más de 30 días, entre Bogotá, algunos municipios aledaños, para terminar en Santa Marta.

No era la primera vez que Carmen Maura trabajaba en una película en América Latina, “en realidad creo que me faltaba Colombia, porque he estado desde Argentina hasta a México en diferentes películas”, por lo que al ver el sobre con el guión, decidió leerlo.

“Fue un choque interesante encontrarme con un personaje como Sofía, que a los 75 años no conoce el mar. La idea de hacer un protagonista que permanece en silencio me pareció extraordinaria, atrevida, y al ir leyendo el guión me di cuenta que no necesita de las palabras para dar a conocer su historia. Si Andrés logra hacer la mitad de lo que propuso en el guión, estaremos haciendo una gran película”, comentó la actriz en su momento.

Y agregó, “Siempre he sentido curiosidad de conocer Colombia, y ahora tengo esa oportunidad. Desde que llegué la gente me trata fenomenal, me encantan sus expresiones y no paro de apuntarlas porque me fascinan”.