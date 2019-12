Lo individual dentro de lo colectivo

En 2017, La Colectiva presentó una de sus exposiciones más significativas “Materiales, decepciones y malos comportamientos”, en sala Macaregua de la Sede UIS Bucarica, pero cada una de las integrantes del grupo tiene una carrera que ha ido consolidando a lo largo de los años.

Gloria Inés Cárdenas es egresada de la UIS, tras trabajar durante 28 años también en la Universidad. Con el arte como una pulsión trascendental en su vida, decidió dedicarse a su arte. Nació en Málaga y según su biografía en Artelista, su vena artística viene desde mi abuelo materno, a quien considera un gran hombre. Incursionó en la pintura al óleo en 1997, aprendiendo con el maestro Cristhian Toledo.

Su primera exposición con La Colectiva fue Poéticas Personales y convergencias colectivas, 2018, en el Centro Colomboamericano.

Por su parte, Rosabel-Martínez tiene ya una carrera artística fuerte en el campo de la fotografía de retrato experimental. “Empecé a exponer en el 94 y cuando salí de la universidad pensé que iba a seguir haciendo cosas extrañas, pero cómo me mudé de casa, me pasé a la fotografía. Hago solamente retratos no convencionales de mujeres”, explica Martínez.

Trabajó en el Museo de Arte Moderno y más tarde se vinculó con el Centro Colombo Americano, donde está vinculada con el equipo cultural.

“Pero nunca dejé de ser artista, seguí haciendo fotografía. Tengo en mis páginas virtuales que se publican en varios portales y sigo exponiendo individualmente”, dice.

De hecho, este año destacó con su exposición “Phantoscopio”, en el La Casa del Libro Total. La exposición fue una muestra de 200 de sus obras bajo la curaduría de ‘2Entes Magazine’.

Así mismo, Yadira Polo de Lobato se graduó en 2005 e hizo su primera exposición individual en 2008, en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en San Gil y en Girón.

Además, gestionó una exposición individual en Alemania: “allá se siente a las personas más emotivas. Soy un artista bastante activa, he participado en varias exposiciones colectivas”, cuenta.

“La fotografía digital es mi herramienta de trabajo, así como también de recreación conceptual y formal para desarrollar mi propuesta”, explica sobre su trabajo en la web Issuu.

En el caso de Lina María Quintero, su carrera artística comenzó a los cinco años: “en mi casa todos aseguraban que iba a ser artista. Para 2001 tenía conflictos con lo académico, me retiraba, volvía. Volví en serio en el 2010 y me gradué en el 2012. Mi primera exposición fue en Barrancabermeja, en un concurso de pintura. Tenía como 22 años y me gané un premio de paisaje”.

Quintero tiene la fuerza y sustancia artística de la lucha de las mujeres por la participación equitativa: “por lo menos para mí, La Colectiva siempre ha sido vista como un horizonte político en el que la participación había que tomársela, nadie nos la iba a ofrecer. Y creo yo que lo hemos hecho. La participación en este medio, casi igual que en todos los campos, es machista y patriarcal. En el arte es muy fuerte, porque hay una idea del genio artista que es hombre. La mujer es la musa o la amante, pero nunca es la artista. Y esos patrones se siguen repitiendo en la ciudad”.

La integrante más joven de La Colectiva, Lady Robles, también viene de una infancia marcada por un talento imposible de ocultar.

“Me gustaba lo diferente, lo raro, lo diverso. Ingresé a la universidad teniendo muy claro que no quería verme en una oficina, cumpliendo un horario, sometida a que alguien me dijera lo que tenía que hacer y decidí estudiar Bellas Artes”, señala Robles.

Su proyecto de grado, en 2015, resultó uno de los ganadores de Proyecto Tesis, en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, donde tocó el tema de los prejuicios sociales.

Más de La Colectiva

Claudia Amorocho es graduada en Bellas Artes de la UIS en 2005 e hizo parte del colectivo Nexo, también conformado en su mayoría por mujeres y que puede es considerado precursor de La Colectiva.

Mireya Valero es maestra en Bellas Artes de la UIS y en 2017 fue una de las seleccionadas para exponer en el Proyecto Tesis 2017 del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Entre sus exposiciones se cuentan “Exilio”, en la Sala Rafael Prada de la UIS y “Contacto, Mucho Arte Mucha Calle”, en Matamba, ambas en 2016.

María Angélica Martínez Wandurraga es artista visual e ilustradora y, según el Catálogo de artistas plásticos y visuales de Santander, usa el seudónimo “María Chucena”. Ha realizado ilustraciones para diferentes publicaciones impresas como la revista Etcétera # 5 y el periódico El Espectador.

Gloria Martha Pérez, maestra en Bellas Artes graduada en 2015, explica en su blog que en los últimos años ha crecido su interés por explorar distintos materiales y técnicas para abordar las texturas y las formas. “También me gusta interactuar con las personas y de cierta forma hacerlas parte de una historia, esto es importante para mí. Me interesa darle nuevo significado no solo personajes o elementos, sino también los elementos o materiales que uso permitiendo una nueva propuesta o un nuevo punto de vista en su utilización”, escribe.