La lectura en los tiempos de la pandemia

Un mensaje singular se leyó ayer durante el primer día de Ulibro 2020, la feria virtual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.

Según los expositores, durante estos largos cinco meses de aislamiento preventivo obligatorio se ha incrementado el número de visitas a los portales digitales de las casas editoriales.

Las cifras van en aumento en esta dura temporada, gracias a la proliferación de títulos dirigidos a los lectores más jóvenes.

Pero, ¿Qué textos están atrapando a los jóvenes?

Para el catedrático Gonzalo Ordóñez, uno de los invitados a Ulibro 2020, “la generación actual prefiere un estilo más visual, menos trascendente y casi que presidido por la inmediatez de las redes sociales”.

La razón de todo esto es que, según él, “la lectura se presenta como una alternativa de ocio de bajo costo y en los tiempos digitales que corren este es un valioso argumento”.

Sin embargo, dijo Ordóñez, “el tema no es si la lectura es digital o no, pues muchos lectores siguen siendo incautos al consumir textos”.

“Lo que no ha cambiado en estos tiempos de pandemia son las carencias del lector ingenuo. Son las mismas falencias que no les permiten a los jóvenes seleccionar ni discriminar entre la ‘basura’ y las joyas literarias. Incluso siguen leyendo las tareas que les dejan los ‘profes’, más por una nota que por crecer como persona”, explicó.

“Tienen la misma inocencia de ese lector que piensa que la verdad está en el libro y que, a pesar de todo, sigue creyendo que comprender es obedecer el mandato del autor”, añadió.

“Es el mismo lector que no juzga, no valora y no asume posiciones propias ante los libros”, añadió.

Para él, “el problema de la lectura de hoy no es de la virtualidad, el asunto está en un lector ingenuo, menor de edad, que sigue imaginando que la verdad viene de afuera y que no se esfuerza por comprender el mundo, los libros y las situaciones que le está tocando vivir”.

Sin embargo, Ordóñez celebra que ahora los jóvenes santandereanos pasen más horas leyendo.

Dice que casi que se le podría “achacar a la pandemia cierta responsabilidad en este aumento de los índices lectores”.

Y sin quedarnos en las meras estadísticas, hay que reflexionar sobre las distintas razones que están acercando a esta población a la lectura: crisis personales que encuentran su refugio entre las páginas de un texto, problemas existenciales que se ven iluminados por un párrafo especial o relatos que simplemente los ayudan a olvidar los problemas que los asaltan en un momento tan crucial como el que hoy afrontan con la crisis”.