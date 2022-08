$!La pintora Mónica Jaramillo presenta en Bucaramanga su exposición Facetas

He pintado mujeres en diferentes etapas, en diferentes influencias, el baile, la fotografía, la expresión de sentimientos en muchas formas... Pero “In silence” es una reflexión de la mujer que es frágil, pero fuerte al mismo tiempo, que tiene una mezcla de sueños en una realidad y es algo que vivo, que me inspiran las mujeres, mi mamá, mis hermanas, mis amigas, la gente con que trabajo”.

Lo que estoy mostrando en las pinturas es un reflejo de lo que estoy viviendo en ese momento: en las series, que son algunas de las etapas que estaba viviendo. Por ejemplo, la serie “In silence” ha sido como un tema que he vivido varias veces en mi vida, que es el momento de reflexión interna y que está inspirado en la mujer.

Por su parte, la serie “Reimagining” ha sido la forma en que mi carrera en Wall Street se ha combinado con mi vida y con mi arte, donde hay técnicas y algoritmos que se utilizan para la manipulación de textos y de información masiva y eso fue más o menos lo que me empezó a inspirar: tú estás viendo algoritmos que te llevan a mirar patrones que están emergiendo”.

“Trato de tomar inspiración de los viajes y en las mujeres que viven en zonas remotas en donde hay una cultura muy fuerte como la wayuu, en Colombia, pero también he tenido mucha inspiración del África y de otras partes del mundo para pintar la belleza de la mujer, el ambiente en el que ellas viven y en donde muestran su belleza como parte de los trajes, de la obra manual, del ambiente, un escenario muy lindo a pesar de muchas las circunstancias de vida muy difíciles, pero que es otra forma de reflejar belleza”.

Cuéntenos acerca del concepto que manejó para intervenir los vestidos y qué quería transmitir.

“Me fascina la moda y tengo mucha influencia de la moda. Mi hermana tiene un nivel muy alto en la moda y esa ha sido una influencia muy grande. Me gusta expresar mi imaginación y mi arte en diferentes medios, en lo que hago en mi día a día, en la forma que me visto y es parte de lo que me alegra el día.

Realmente fue casualidad porque experimento hacer pinturas desde hace mucho tiempo en mi ropa y cosas así, pero nunca lo había hecho mucho más formal. Cuando estaba preparando la exhibición hay algo que me va conectando todas las cosas.

El vestido tiene la fluidez y la libertad que tienen las flores que pinto, es delicado, pero al mismo tiempo fluido y libre, y en ese momento empecé a conectarlo.