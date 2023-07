Ravelo cuenta que la idea de hacer Anacaona surge después de leer el libro de Diez. “El libro me impactó mucho. Siempre me han gustado las leyendas prehispánicas y he tenido una gran atracción hacia las comunidades aborígenes. Me encanta todo lo relacionado con su cultura, sus danzas, su música, sus colores y sus tradiciones culinarias. Siempre disfruto ir a México porque ellos están muy orgullosos de su pasado y de sus raíces indígenas”, dice.

El coreógrafo explica que le impactó cómo en se muestra la perspectiva de un fraile que regresa a España para contar los horrores de la conquista. “Describe a una hermosa mujer poderosa que defendió a su pueblo hasta el final. Desde niño, había tenido una gran fijación con el cabello negro y largo de mi madre, muy característico de los indígenas. Creo que eso me ha inspirado en mis creaciones. Me gusta que las bailarinas lleven el cabello suelto, me parece algo bellísimo y muy expresivo”, afirma.

Así, Anacaona está inspirada en el libro y en la historia que cuenta Diez, como un homenaje a la mujer prehispánica, su fortaleza y de dónde viene esa fortaleza que llega hasta nuestros días en mujeres como su madre, que tienen una gran fortaleza y belleza.

Ravelo dice que la idea de llevar una obra al escenario es más que transmitir algo, es hacer sentir al público y transportarlo a esa historia. “Se trata de que sientan la plasticidad de los bailarines, el juego de los cuerpos con la música y la unión y expresividad que da un cuerpo entrenado para la danza. Es una experiencia única que se vive en el teatro”, asegura.

Más allá de esta parte sublime y artística, su misión es que el público conozca el talento local y las posibilidades que hay de crear arte de manera profesional. “El espectáculo de Anacaona muestra esa calidad y fusión de grandes músicos entrenados clásicamente, en su mayoría santandereanos, con bailarines también santandereanos en un noventa y ocho por ciento. El grupo se compone principalmente de santandereanos”, resalta.