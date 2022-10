Los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas son los más importantes del cine, aunque muchos no lo quieran admitir. Por supuesto, Canes para los puristas es más interesante y los Goya para el cine de habla hispana también cuenta.

“Memoria”, 2021.

Memoria es una cinta que mezcla drama y fantasía y que llamó la atención del mundo porque su protagonista no era otra que la muy reconocida actriz inglesa Tilda Swinton. Fue dirigida por Apichatpong Weerasethakul, pero lamentablemente no fue nominada al Oscar. Eso sí, obtuvo el premio del Jurado en Cannes 2021. “Drive My Car”, de Japón y dirigida por Ryūsuke Hamaguchi fue la ganadora.