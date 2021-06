Laura Margarita Romero Angarita tenía pensada una estructura diferente para este segundo libro “Vuelve a ti”.

En realidad, Laura quería reflejar las “muertes chiquitas” que hemos vivido durante este tiempo, quería hacer notar cómo la incertidumbre es lo único cierto y cómo las estructuras no son inamovibles.

Y eso fue, precisamente, lo que le sucedió: llegó la pandemia y todos esos cambios sacudieron su centro, la hicieron replantearse una vez más y comprender que nada en verdad vale la pena si no es auténtico, si vivimos en función de otros.

“El libro empezó a tomar un rumbo hacia las heridas, a revisar todo este afán que tenemos como colectividad por la productividad. Si no estamos haciendo algo somos “vagos” porque hemos pasado basado nuestro valor en el hacer, los logros”, explica Laura en entrevista con Vanguardia.

El vivir siempre al máximo es algo con lo que Laura Romero estuvo siempre socializada: “estaba muy acostumbrada a estar en la cresta de la ola y cuando llegan esos momentos planos de la vida en la que simplemente ser, descansar y comenzar a recibir entonces uno comienza a sentir que no vale, que no es suficiente. Eso es algo que me atravesaba personalmente”.

La autora se tomó un mes completo para escribir el libro, el año anterior, y fue un reto para ella, acostumbrada a moverse de aquí para allá organizando cursos y preparando sus retiros.

“Ese mes estuvo solo concentrándome en el libro y fue muy retador”, cuenta.

Comprendió entonces que existía una herida dentro de ella: el hecho de estar siempre ocupada. Descubrió, además, cómo eso la alejaba de ella misma.

“Estamos acostumbrados al multitasking, si vamos lento, sentimos que nos estamos quedando atrás. Y no se trata de ir rápido o lento, sino encontrar tu ritmo, no el que la sociedad te dice, ni el que tú te pones. Tú tienes un ritmo y la tarea es encontrarlo, por eso hay que volver a uno mismo para saber qué le gusta, dándose permiso de probar”, explica Laura Romero.