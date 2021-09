“En la librería y en los libros se decanta todo acontecimiento humano”.

Felipe Ossa.

La Librería Nacional fue pionera: fueron los primeros en abrir su pasillos al público, pues, como relató el escritor Mario Mendoza, quien presentó a Ossa en la rueda de prensa, en aquella época se solía pedir los libros como si se tratara de una medicina: como si se estuviera en una botica.

“Demuestra la gran visión como humanista, librero, y una visión de negocios, comercial del fundador de la librería, el señor Jesús Ordoñez”, cuenta Ossa en la rueda de prensa que ofreció sobre los ochenta años de la librería, dice Ossa y explica que Ordoñez creo unos muebles especiales que facilitaban la lectura todo el tiempo de deseado. Los lectores se podían quedar horas enteras en la librería.

Y por supuesto, allí estaba Ossa para guiar a quienes se perdían entre tanta oferta.

“Mi padre era un lector especialmente de literatura francesa y literatura inglesa clásica, pero cuando llegué a la librería me encontré con un mundo que no conocía, yo si me quiero formar más como librero porque me daba vergüenza que yo no pudiera explicarle ese libro”.

Sin embargo, al adentrarse el país en la dura época de los años 80, marcados por la violencia del narcotráfico, la librería tuvo que afrontar una de sus más duras pruebas.

“La librería ha sido y es un bastión, un castillo, una fortaleza contra la barbarie, contra la violencia, contra la ignorancia. Nos afectó el terrorismo del narcotráfico porque los centros comerciales tenían amenaza de bombas, entonces la gente se inhibía de ir y las librerías se quedaban vacías”, dice Ossa.

Y recuerda un episodio particular, una escena que lo dice todo sobre la importancia que los colombianos han dado siempre a los libros.

“Cuando mataron a Gacha, era un diciembre y la librería había estado muy sola en todos esos días por todo el terror y cuando se dio la noticia, al otro día la gente no cabía en la librería. Se volcaron de nuevo porque pensaban que tenían un poco de seguridad. La librería ha resistido todos estos embates y es un símbolo de lo que es la cultura y el libro, que es el alimento del espíritu”, narra.

¡Y llegó el nuevo milenio! La tecnología amenazaba con acabar con el libro físico y, sin duda, las librerías serían sus dolientes.

Pero, la Librería Nacional no enfrentó el libro físico con el electrónico sino que aprovechó la circunstancia.

“Nosotros dijimos vamos a entrar a la tecnología y montamos nuestra página web para vender tanto libro físico como electrónico, pero el libro electrónico tuvo un auge y luego se ha estancado, mientras que el libro físico sigue creciendo”, explica Ossa.

Lo mismo ocurrió durante la pandemia: “Nos llenamos de valor y de coraje y nos unimos a la editoriales y dijimos vamos a hacer un frente común para que el libro resista. Nos volcamos sobre la página online”, dice Ossa.

Durante este duro momento, libros como “El hombre en busca de sentido”, de Viktor Frankl, “Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida”, de Dale Carnegie y “La insoportable levedad del ser”, de Milan Kundera levantaron las ventas: el ser humano no puede vivir sin los libros.

Según Ossa, “el invento perfecto”.