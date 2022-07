Superado el reto de no tener que viajar a España para tener el material gracias a internet, vendrían otros desafíos propios de la investigación en fuentes originales. El más complejo de todos es que no es nada sencillo leer y comprender documentos de esta índole, debido a que en un periodo tan lejano como el siglo XVI el castellano era muy diferente. La historiadora cuenta que los escribanos no contaban con reglas de ortografía, gramática y puntuación como hoy, además de que ciertas palabras no significaban lo mismo que actualmente. También era muy frecuente el uso de las abreviaturas o un tipo de caligrafía en que no se separaban las palabras.

Frente a ello, Angelina Araújo suma a sus conocimientos de historiadora su especialidad en paleografía, ciencia que estudia las escrituras antiguas y permite la lectura de este tipo de documentos. Así mismo, se especializó en archivística, en el University College de Londres y la University of Brighton, en Inglaterra, lo cual le permitió diseñar una distribución adecuada para el sitio, que es patrocinado por la Fundación Cartago, de Suiza.

Más que resumir los escritos que incluyó en el catálogo, lo que Araújo hizo fue parafrasearlos, con el ánimo de que sean más fáciles de entender para el lector de hoy, pero respetando su orden y sin prescindir de ninguno de los temas que tratan.

El resultado: un inventario con rica información sobre 25 temas principales, como arquitectura religiosa, arquitectura militar, comercio, educación y esclavitud, entre otros, que a su vez se ramifican en 450 temas secundarios, de los que se desprenden 2000 asuntos específicos.

El acceso a la web es totalmente gratuito y dirigido no solo al sector académico y universitario sino a un público mucho más amplio, que cubre el turismo, el comercio, la gastronomía, el movimiento cultural, los planteles educativos, la industria audiovisual y todos los cartageneros y colombianos que quieran indagar sobre sus raíces.