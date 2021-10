Archivo General de la Nación amplía el plazo para participar en la edición No. 22 de la Revista Memoria

También tiene una especialización en Neurolinguistica y Psicología Educativa. Trabajó durante 35 años como coordinadora del learning center del Colegio Nueva Granada en Bogotá. Fue reconocida con la distinción más alta que da el gobierno colombiano en el campo de la educación.

La medalla Simón Bolívar le fue otorgada en su reconocimiento a sus 36 años de continuo trabajo con niños que presentan dificultades emocionales y de aprendizaje, el desarrollo de un learning center único en el mundo y un programa de inclusión para la infancia. Fundó el colegio Fundación Nueva Granada hace doce años y la Fundación Oportunidad donde se atiende a niños y familias de bajos recursos para ayudarlos con sus dificultades emocionales y de aprendizaje.

Este libro tiene el propósito de poner al día a los padres sobre un nuevo niño, un nuevo adolescente y todos los retos que han surgido en los últimos tiempos y que tendrán que enfrentar. En el 2000 publiqué la primera edición de La buena crianza, la cual tuvo una gran acogida y se convirtió en una herramienta de referencia para los padres y educadores. Hoy, más de veinte años después, veo la necesidad de actualizar esta información.

La autora explicó que “En este tiempo, la llegada de la revolución tecnológica nos ha traído cambios radicales en la manera como nos relacionamos en la familia, con los amigos y, en general, en todas las interacciones humanas, impactando de gran manera la forma como nos comunicamos. Es evidente que la tecnología tiene grandes beneficios, pues podemos llegarles a más personas de manera más fácil y rápida.

“Por otro lado, también ha traído inconvenientes para los niños, que no han conocido ningún otro medio sino este, acostumbrándose entonces a la gratificación instantánea.

“Cuando me refiero a gratificación instantánea hago referencia a que quieren que todo sea rápido, fácil y divertido. Esto ha llevado a una sobregratificación en la que los niños y los adolescentes no son capaces de tolerar ni la más mínima frustración. Hoy estamos viendo a muchos niños y jóvenes sobregratificados que, al no resistir errores o demoras, están presentando un 30% más de ansiedad y un 40% más de depresión que en las décadas anteriores.

“Estos datos referentes a la salud mental son preocupantes pues la tendencia es al alza y no a la baja. Tanta estimulación tecnológica lleva también a dificultades en el sueño, en la regulación emocional y, finalmente, tiene un gran impacto en el bienestar emocional de la población del siglo XXI. En la lectura de este libro van a encontrar muchos datos nuevos e interesantes, algunos positivos y otros negativos, que les permitirán generar sus propias conclusiones como padres.

“Siento que mi rol en este momento es darles la mayor cantidad de información posible sobre los niños, jóvenes y adolescentes de este siglo, para que ustedes como padres puedan tomar buenas decisiones en beneficio mutuo. Empoderarse con nueva información sí va a ser un paso necesario en este momento, ya que hay muchos aspectos que los adultos desconocen o ignoran de este nuevo mundo altamente tecnológico.

“En este nuevo escenario también encontramos algo muy especial y es que las familias se han reducido de manera considerable. Los padres jóvenes están teniendo un hijo o máximo dos pues piensan que es una gran responsabilidad que no están dispuestos a asumir. Otros piensan que en el planeta no hay recursos suficientes para mantener a más gente y otros sencillamente sienten que están en capacidad de educar bien solamente a un hijo.

“De esta manera, creen los padres de hoy en día que optimizan la crianza de uno solo ya que criar a más de uno les parece muy complicado”.