Activistas en Malasia criticaron una decisión del gobierno de prohibir tres libros por supuestamente promover “estilos de vida Lgbtiq”, diciendo que erosionaría aún más los derechos de los homosexuales y las personas transgénero.

Malasia, de mayoría musulmana, ha visto un fundamentalismo religioso creciente en los últimos años, y el partido islámico de línea dura PAS ganó la mayoría de los escaños, logrando ganancias sorprendentes en las elecciones generales de noviembre.

Pero los activistas están sorprendidos de que el gobierno del primer ministro Anwar Ibrahim, que es visto como un liberal, prohibió estos libros y dijo que probablemente estaba tratando de apaciguar al banco de votos de los conservadores antes de seis elecciones estatales.

Los libros para niños prohibidos son “ La habitación de Jacob para elegir ” por Sarah e Ian Hoffman, y “ Cuento de Steven ” por Rebecca Sugar.

“La habitación de Jacob para elegir” trata sobre un personaje, Jacob, que es expulsado del baño de niños ’ en la escuela. “Los niños piensan que se parece a una niña debido a la forma en que está vestido”, dice el sitio web de los autores ’.

El libro de 2014 “El nuevo vestido de Jacob”, presentó a los lectores el personaje principal, y “es uno de los 100 mejores libros prohibidos de la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos de la última década”, según una propaganda en Amazon.com.

“El cuento de Steven” es una historia más abstracta sobre la identidad y la búsqueda de su propio camino.

Sin embargo, el Ministerio del Interior de Malasia dijo que estos libros promueven “un estilo de vida Lbgtiq” y “que es una amenaza para los buenos valores enseñados por la religión y sostenidos por la comunidad en el Este”.

La novela, “Aku”, escrita por Shaz Johar, fue prohibida porque el ministerio dijo que “tenía contenido explícito e inmoral que puede dañar el comportamiento personal y está en contra de los buenos valores en la sociedad de Malasia”.

Las prohibiciones son retroactivas a partir del 20 de enero. Cualquier persona atrapada con cualquiera de estos libros enfrenta una pena de prisión de tres años, una multa máxima de 20,000 ringgit ( 4,500 dólares ), o ambos.

La activista Lilian Kok dijo que la prohibición del gobierno muestra que no cree en la inteligencia innata de Malasia. El gerente senior del programa de la All Women’s Action Society, dijo a BenarNews que cada gobierno sucesivo contribuye a una lista no exhaustiva de materiales considerados “perjudiciales para la moral de Malasia”.

Thilaga Sulathireh, cofundadora de Justice for Sisters, dijo que al menos seis libros habían sido prohibidos entre 2020 y 2023 por tener contenido Lgbtiq, “esto también muestra discriminación sistémica contra este grupo de personas”.