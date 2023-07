Notó que las mujeres de su entorno no podían desarrollar su patrimonio ni su carrera profesional como los hombres, “como si estuvieran sepultadas en vida por un sistema desigual que privilegiaba a las figuras masculinas de autoridad”, dice.

María Antonia León ganó con “El Oráculo Térmico” la sexta edición del Premio de Novela Corta “Roberto Burgos Cantor”, organizado por la Pontificia Universidad Javeriana y la filial colombiana del Grupo Planeta.

Así transcurre El Oráculo Térmico, la primera novela de esta escritora y aficionada a los astros, que conecta a sus personajes por un hilo estelar que nos muestra lo que sufren las mujeres y cómo la astrología puede revelar lo que no queremos ver.

Este contexto explica por qué la novela de María Antonia León es plutoniana: Plutón, en los años 80, transformó no sólo la psicología colectiva, sino también la geografía de Colombia: la erupción del volcán Nevado del Ruíz arrasó con Armero y cambió el país a partir de una tragedia. En este escenario, tres mujeres, sobre todo una joven madre en 1985, abandona a su hija mientras el pueblo queda devastado. Un acto incomprensible, que sin embargo cometen algunas mujeres, obligadas a ser madres sin desearlo.

Y añade: “Históricamente, la maternidad ha sido uno de los factores que ha empobrecido a las mujeres debido a que los hombres no han asumido su paternidad. Aunque no todos los hombres son así, las estadísticas muestran que esta tendencia sigue existiendo”.

Eso es lo que plantean las feministas cuando hablan de la maternidad no deseada. Simone de Beauvoir, en su obra “El Segundo Sexo”, muestra cómo las mujeres han sido desfavorecidas tanto por su anatomía como por su ideología, pues tienen más probabilidades de concebir que otras especies.

Las feministas aseguran que el instinto maternal no existe, que se construye a medida que se creía, pero no se desarrolla tampoco en todas las mujeres. ¿No lo consideraría una forma de tortura?

Hablar de la maternidad no deseada

Afirma que su situación es un reflejo de lo que les pasa a muchas mujeres y sus decisiones sobre sus hijos: “cuando mi mamá se embarazó de mí, mi papá huyó de esta responsabilidad y ella tuvo que enfrentarlo sola, con escasos o nulos recursos en ese momento”.

Habla también del aborto, un asunto muy controvertido en Colombia, que sigue enfrentando resistencia a pesar de que la Corte Constitucional aseguró el año pasado el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 24.

Desde el punto de vista mitológico, la autora explica que Lilith fue la primera mujer del mundo según la Cábala. La versión de la Biblia cristiana y católica que conocemos es una adaptación de las escrituras sagradas que favorece la posición masculina y el patriarcado.

Sin embargo, al estudiar la historia, explica, se descubre que Lilith fue creada en las mismas condiciones que el hombre. No aceptó ser subordinada y no cumplió ciertas condiciones impuestas por el Dios cristiano, por lo cual terminó autoexiliándose.

“Lilith dejó el paraíso para experimentar su libertad y tomó la decisión de abortar a sus hijos. El cristianismo lo interpretó como un acto demoníaco y malévolo. Sin embargo, Lilith hace un análisis importante al asumir que los hijos son portadores de la historia de sus padres. El aborto puede ser una forma de limpiar esas historias familiares y desintoxicarnos socialmente. Una criatura fetal no es un ser humano completo, sino una posibilidad de ser humano”, indica la autora.

Además, señala que “cuando se lleva a cabo un embarazo no deseado y la madre queda condenada a una maternidad para la cual no está preparada. Esto no la hace una mala persona ni una criminal, simplemente un ser humano. Todos necesitamos libertad; los hombres la han tenido desde siempre, mientras que las mujeres hemos tenido que luchar por ella”.

Algo interesante de la novela es que tenemos una protagonista que es una mujer que comete errores y que no es resiliente en todo momento. Este personaje es muy diferente y rompe la cadena que une a la generación anterior y a la posterior...

“Es importante destacar que históricamente, la figura femenina y especialmente la figura de la madre, han sido muy importantes en Colombia. El 20 de julio celebramos nuestra independencia y vemos cómo la madre es considerada como todo. Sin embargo, dentro de esas maternidades también se han propiciado situaciones de violencia y toxicidad. El culto a la madre ha impedido que las mujeres puedan desarrollarse como seres humanos con defectos, cualidades, aciertos y errores. No hay maternidad perfecta. En lugar de juzgar a las madres, debemos comprender que las mujeres son seres humanos antes de ser madres. A los hombres no se les juzga tan duramente por sus errores.