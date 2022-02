$!Los besos, de Manuel Vilas, enamorarse en tiempos de pandemia

“Esta es una de las cosas que a Salvador le obsesiona porque ve que no tiene solución porque él quiere vivir la intensidad erótica, la intensidad amorosa y no quiere renunciar a esto, ve que otras parejas renuncian a eso, pero a él le parece que renunciar al erotismo salvaje es tanto como no vivir y entonces esa esa la parte más disolvente de la novela, porque vivimos en un mundo en donde nos dicen que el erotismo

¿Cómo vivió Manuel Vilas la pandemia?

“Vivir es una cosa maravillosa y creo que a veces no sabemos valorar la fuerza de la vida, el hecho de estar aquí, el hecho de que exista el sol, la luz, el aire. el viento, los mares, los ríos y las piedras, las montañas, los árboles... Es una maravilla, un prodigio, es un gran misterio de la vida. Entonces yo me sentí mal por eso, porque soy un gran vitalista y me quitaron, me prohibieron la vida. “He entendido lo que pasaba y obviamente obedecí todo lo que me dijeron, me vacuné. Soy un ciudadano responsable y cumplo con todo lo que me dicen.

Ahora, la tristeza añadida a todo eso fue lo que a mí me angustió y sobre todo también me angustió muchísimo la aparición del miedo como arma política.

“Utilizaron todos los gobiernos del planeta el miedo a la vida como argumento político y esto sí que no lo tolero. Mi compromiso como escritor es decir que la gente no puede vivir con miedo.

“En mi país fueron los medios de comunicación, el gobierno. En vez de decirnos: está pasando esto, vamos a ayudarnos de la ciencia, pero sigan viviendo. Pero vivimos un año con miedo y es un año que no se va a recuperar.

“De repente todo era angustia: ibas a los supermercados a comprar y la gente estaba asustada, no se sabía si te contaminadas con la piel de una naranja, había gente que le echaba lejía las naranjas”.

¿Cómo se puede amar cuando todo parece caos alrededor?

“El amor, sobre todo en mi novela que trata el amor maduro, un amor maduro que es un amor donde los dos que se enamoran, en este caso, un hombre y una mujer, es poner tu intimidad en manos del otro y, por tanto, convertirse en alguien vulnerable, a quien le pueden hacer muchísimo daño. Entonces hay que tener confianza en la vida: si me dices: me da mucho miedo el amor y cierro la puerta del amor, entonces qué haces con tu vida.

“Puedes decir: quiero vivir una vida tranquila y renuncio al amor, pero rápidamente esa vida tranquila, se va a convertir en una sensación de frustración, de modo que esa es una disyuntiva que cada ser humano debe resolver.

“Como novelista, lo único que hago es que el lector vea el problema. Un novelista no resuelve la vida de lector, simplemente le dice dónde está el problema.

“Somos libres y como seres humanos debemos elegir cómo vivimos. Lo único que hace la literatura es señalar los temas importantes de la vida”.