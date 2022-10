Andrés dotó al personaje de unos rasgos muy especiales, traía consigo cierta ternura, una actitud paternal y amorosa que contrasta con su fuerza. Ha vivido toda la dureza de la violencia en el territorio, pero eso no ha opacado la nobleza de su corazón, ese mismo corazón que debía tener aquel que emprende un viaje con sus amigos, en busca de una tierra prometida.

Pero quizás la historia más particular y emocionante de este proceso, es la de cómo llegó Andrés Castañeda, a la película. Fue el último en aparecer en el casting, solo un par de semanas antes de iniciar el rodaje, tras la renuncia de quien se había considerado inicialmente para este personaje.

Cristian llegó al casting no muy convencido, pero traía consigo toda la belleza del personaje de Nano; aquel que en la película proclama “yo quisiera ser invisible, como una sombra”. Finalmente, accedió a participar. Poco a poco, en el rodaje su timidez se fue desvaneciendo y apareció su buen humor, su carácter amable y cariñoso y un compromiso total con la película.

Para Tom, la humildad es un valor fundamental y pase lo que pase dice, “no olvidaré nunca a los que estuvieron conmigo, no menospreciaré”. Es eso, el menosprecio, la actitud que más les duele y les molesta a estos chicos.

Davison Flores, representa a Sere, el personaje místico del grupo. Conoció a Laura Mora hace varios años por un amigo en común. Davison había tenido un grave accidente en gravity, que le redujo la movilidad en el brazo derecho, lo que no le impidió graduarse de bachiller y aprender a escribir con la mano izquierda. Su sensibilidad, su espiritualidad, sus ideas profundas sobre la vida y la muerte, coincidían con todo lo que Laura buscaba para ese personaje, por eso, una vez iniciado el casting no dudaron en buscarlo.

En su anterior película, Laura Mora había entrado en contacto con chicos que practican gravity bike en Medellín. Un deporte que popularmente se conoce como azote y que consiste en rodar a gran velocidad por la carretera, en bicicletas armadas por ellos mismos. Desde entonces, supo que había algo especial en ese grupo de jóvenes. Una relación muy particular con el riesgo, con la adrenalina y con la vida misma.

Los personajes

Rá: Líder de este clan, heredero de la tierra, cabeza del plan. Obstinado y cuidandero, con el corazón más noble, aunque puede llegar a ser violento y temerario. El único vínculo que le queda con su familia, son aquellos viejos títulos de una tierra heredada por su abuela. De alguna manera la representación de esa tierra significa volver a aquel lugar de los afectos. Mantiene una especie de monólogo interior, en el que habitan sus deseos y sus sueños. No quiere que su existencia sea en vano, quiere la conquista de algo propio, decirle a ese mundo cruel, que es él quien lo ha vencido, como una forma de reivindicación y de venganza.

Winny: El discípulo, el niño aún no desprendido de toda su ingenuidad, pero siempre dispuesto a atacar o defender. Winny ha crecido en la calle y ésta lo ha ido endureciendo, pero aún se puede reconocer su grieta y su vulnerabilidad. Es el personaje que más da cuenta del desamparo, su búsqueda es a la madre y a la patria. Lucha por ser niño, pero la realidad quiere arrebatarle ese privilegio constantemente. En venganza puede ser niño y diablo.

Sere: El místico, el incondicional, el que le da un sentido más profundo a la amistad, el que necesita creer para darle un significado más elevado a su existencia. En la calle ha aprendido a confiar en una compañía mística que lo protege. En la aventura, reconocerá a Dios en la naturaleza y querrá unirse para siempre a ella. Sere tiene espíritu de mártir. Piensa y sueña con el cielo, porque para él la tierra se va tornando en un lugar invivible.

Nano: Es el que observa e incómoda con su presencia y su mirada. En él habita todo lo que la sociedad desprecia. Nano, parece siempre ser un testigo ausente, un chico que quizás ve más allá de lo que está pasando y en esa mirada desafía a su entorno. El sueño de Nano sería ser invisible, parece tener un cansancio milenario, casi como si fuera heredero del odio sufrido por su raza y su generación.

Culebro: Envidioso, ambicioso e impaciente. Un personaje que no tiene redención, está condenado por sí mismo. Le interesa el poder, el oro. Sus ambiciones son más terrenales que las del resto. No es un chico incondicional, este es su clan hoy, mañana no se sabe. Sin embargo, en momentos devela una ternura y una inconsciencia propias del desvalido. Su energía y su masculinidad casi siempre derivan en violencia física y en una subestimación constante del otro.