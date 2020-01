“Marcas del contacto”: la piel y la tela sobre el cuerpo de las mujeres: una exposición de la artista Andrea Rey Piel y tela tienen mucho más en común de lo que podríamos pensar: “las dos son láminas que se pueden encontrar de colores y texturas variadas, son sensibles a las perturbaciones externas. La una se estampa la otra también, una sana la otra se repara, las dos sirven de protección, aislamiento y cubierta. Las dos son transformables con el actuar del hilo y la aguja, las dos pueden ser estiradas, las dos más o menos resistentes. Piel y tela tienen que ver con el cuerpo, en él se encuentran”, explica la artista Andrea Rey, quien hoy inaugura su exposición “Marcas del contacto” en la sede de Cuarto Colectivo Artístico, en Girón, Santander.

“Marcas del Contacto” resultó ganadora el año pasado de la Beca para la realización de exposiciones individuales zona Oriente del Ministerio de Cultura de Colombia y, además, tiene como base la investigación que la artista hizo dentro de la Maestría en Artes que terminó en 2018, en la cual, entre otras cosas, estudió la artesanía del estado de Ceará, Brasil.

“La exposición muestra un trayecto que implicó una recolección creativa: coleccioné cicatrices, estrías, lunares y otras marcas de mujeres que pertenecen al mundo de mis afectos, al mismo tiempo recolecté telas y encajes de las artesanas. Estudié marcas, formas, movimientos, texturas de la piel y las llevé a la tela. Luego, llevé la tela y el encaje a tocar la piel, considerando lo que se estampa en ella en el transcurso del tiempo, a través de experiencias de contacto”, señala Rey.

Además, de la investigación conceptual y del trabajo de campo con las artesanas que producen encaje de bolillo, la artista también incluye en la exposición una pieza especifica donde recolecta fotografías de marcas de piel de las mujeres su sus afectos.

“Pedí fotografías de marcas de piel a las mujeres de mi universo afectivo, con ellas creé una pieza fruto de influjos múltiples, en donde se evidencian las características de cada marca con sus texturas, colores, configuraciones, sin colocar la piel entera en evidencia, cuidando las superficies del afecto, las identidades, configurando con todas las fotografías una piel integral, tal vez de uso colectivo, que gana presencia como una piel única, afectada, llena de vestigios que unen historias. Me di cuenta del mismo modo, que pedir la participación de las mujeres de mi vida implicó mover su sensibilidad, hacerlas revisar sus cuerpos con novedad y acercarlas a mis formas de crear", explica Rey.

Y agrega que “soy hija de una mujer muy fuerte que me ha amado profundamente. La primera mujer en tocar mi corazón y motivar mi creación. Luego tuve dos abuelas maravillosas y una de ellas está fuertemente reflejada en mi trabajo. Luego tengo tías y primas que siempre acompañan mis pasos y me apoyan siempre. Y completo este circulo de mujeres con amigas encantadoras que también han marcado mi vida. Además de artista soy docente, entonces este trabajo me permite hacer vínculos valiosos que intento conservar. Ver cómo somos, cómo sentimos la vida, me ha hecho siempre querer reflejar esto en mi trabajo, primero muy emotivo desde lo personal y luego siempre las busco para saber lo que sienten”.