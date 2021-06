A partir de hoy, 4 de junio, se expone en la Casa Cultural El Solar la obra del fotógrafo Marcoá González, donde además, hablará de cómo la fotografía puede constituirse en una herramienta para la construcción de memoria histórica.

El título de la exposición es “Ojo a la desbandada: retratos de una generación inquieta” y estará abierta de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

La docente y gestora cultural María Esperanza Rodríguez explica que “Marcoá González pertenece a una época (segunda mitad del siglo XX) en la que la fotografía registro verás de la realidad analógica su época precede una nueva era en la que las nuevas tecnologías crean imágenes que ya no son duplicados de una realidad, si no producidas en una nueva cultura visual en la que artistas y público (muy jóvenes) esperan no una representación fidedigna, una veracidad, sino foto-realismo simulado digitalmente que expresó el nuevo criterio de percepción y construcción de la realidad una nueva cultura visual”.

El reconocido fotógrafo nació en Socorro, Santander, estudió en Focine en 1978 y en Inglaterra. Ha trabajado durante 40 años en fotografía de prensa editorial (libros, revistas, magazines, folletos), cine, teatro y televisión fotografía, óleo fotografía y fotografía digital.

Ha trabajado en películas como El embajador de la India y El regreso de Dyango y asimismo ha expuesto en Miami Estados Unidos en 1990, donde recibió mención de honor en el XVII Salón Latinoamericano de Fotografía en Miami, Estados Unidos en 1990.