María Cristina Plata es una de las cantantes locales más “consentidas” del público santandereano, pero con el concierto que ofrecerá el próximo 14 de noviembre en el Auditorio Luis A. Calvo, de la UIS, la artista quiere “conquistar” definitivamente al exigente público bumangués.

“Bucaramanga se ha convertido para mí en un reto: que la ciudad en la que nací se enamore del trabajo que hago. Y no solo el mío, también el de todos los artistas locales. Los conciertos que hago en Bucaramanga son los que más nerviosa me ponen. Es como ese encanto de cuando uno llega a encontrarse con el ser del que está enamorado. Y, en este caso, obviamente es mi ciudad”, señala la cantante.

Con este concierto María Cristina Plata cierra su gira Banco de la República, que la llevó a visitar ciudades como Cúcuta, San Andrés Islas, Honda, donde no había ofrecido antes un concierto.

“La recepción de la gente ha sido súper linda, se saben las canciones, así que ha sido una experiencia bastante gratificante”, dice la artista.

Este concierto, además, se realizará en el marco del XXVIII Festival de Música Andina Colombiana, en homenaje a uno de nuestros grandes compositores, Luis Antonio Calvo.

“Vamos a hacer un recorrido por los ritmos de Latinoamérica hablando mucho del amor y del desamor y va a ser algo muy lindo porque va a ser muy contrastante. Voy a tener algunos invitados y el repertorio que vamos a ofrecer esa noche hace parte de los dos álbumes que he lanzado en solitario. También vamos a hacer tocar el sencillo “Me liberé”. Es la fortuna de encontrarnos aquí para compartir la música”, cuenta María Cristina Plata.

Con 13 años de carrera artística, María Cristina cuenta con cuatro trabajos discográficos, dos de ellos como solista y entre sus éxitos se cuentan canciones como “Todas las Flores”, “Que ya me olvidé” y “Lástima”, que han sido número 1 en el Top 20 de Radio Nacional de Colombia.

Cuando vuelve a hablar de Bucaramanga, María Cristina Plata aplaca los nervios otra vez: “me siento muy afortunada porque he tenido muy buen recibimiento del público de Bucaramanga. No es un público fácil, partiendo de la premisa de que nadie es profeta en su tierra. También hay mucha influencia de músicas extranjeras, el vallenato, el reggaetón. Son cosas que no son fáciles de romper, pero digamos que mi política de trabajo siempre ha sido hacer las cosas con mucha pasión y creo que eso se ha visto reflejado en la receptividad de la gente”.

María Cristina Plata, de seguro, dejará a los bumangueses rendidos a sus pies.