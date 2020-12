Mientras escribía este libro, Walter Riso también enfrentó sus propios dilemas personales: su esposa estuvo enferma, contó con menos tiempo para escribir y él también soportó un dolor fuertísimo que casi minó todas sus fuerzas.

Pero Riso fue más fuerte que la adversidad y, finalmente, con este nuevo libro es capaz de recordarnos a todos que también seremos capaces de serlo.

Eso sí, tuvo que detenerse primero ante la incertidumbre que trajo la COVID-19.

“Mafalda decía: paren el mundo que yo me quiero bajar. Y sí, el mundo paró. Todos estábamos en piloto automático, no éramos conscientes de nada. Y de pronto la pandemia hizo que pusiéramos la mirada en cada uno. Aunque haya tanto yoga, no hay una cultura de la interiorización”, explica Walter Riso a Vanguardia.

En su libro, Riso explica que todos tenemos un guerrero interior y un ángel de la guarda y formula la pregunta: ¿Y si tuviera más fortaleza de la que cree?

“La gente se autoengaña. Cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, la gente con seguridad decía: esto dura una semana. Es una reacción y su mecanismo de defensa. Cuando llegó el confinamiento ya la cosa tomó otro cariz porque era muy impresionante ver el aire limpio, ya la gente que era consumista tenía que comprar con más cuidado”, cuenta Riso.