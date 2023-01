“Ser músico significa muchas cosas. Es un trabajo muy interior, muy espiritual, y está el triunfo y los aplausos, pero ese no es el objetivo del trabajo, se trabaja para compartir unas ideas, para comunicarlas durante la hora del concierto. A veces nos va muy bien, en otras no tan bien”, aseguró la artista colombiana.

Un drama de película

Una historia de vida increíble, que parece guión cinematográfico, cuando en 1943 una recién nacida es abandonada en un hospital de Medellín y una pareja decide adoptarla, trabajadores del Palacio de Bellas Artes, donde, para fortuna de ella y del mundo artístico, desde pequeña Teresa estuvo expuesta al universo de las artes, de la música, en especial, del sonido del piano.

Una historia que próximamente estará en su libro de memorias, con la tragedia de perder un hijo en el infierno de las drogas, ser el digno ejemplo de la madre colombiana, que ante la ausencia del padre, logra sacar adelante a su familia, y hasta el conocido caso de su detención por sus supuestos vínculos con un grupo subversivo.

“Me siento muy afortunada porque me ha tocado vivir todo el proceso. En mi caso, nació el amor a la música en mi tierra, por mis padres, por el Palacio de Bellas Artes, por todo. Pero al llegar a la Universidad Nacional a estudiar en 1959, donde era prohibido, en esa época, tocar música colombiana”, dijo Teresita Gómez.

Y agregó: “en esa época yo ya tocaba pasillos y bambucos de oído, y tenía mucha afición por Calvo, por mis padres, por lo que me encantaba la música colombiana. Un día, me invitaron para realizar un concierto en la biblioteca Luis Ángel Arango en el centro de Bogotá con compositores colombianos y se sacó de allí mi primer disco, y si bien mucha gente me apoyó, otros me rechazaron y me criticaron”.

Todo esto producto de la constancia, de la complicidad de sus padres a quien acompañaba en su labor de vigilar el Palacio de Bellas Artes, aprovechando las noches para entrar a los salones y repasar las notas que había escuchado de las clases a las que no podía ingresar, se lo tenían completamente prohibido.

“Nunca me he visto como una artista solista y siempre se los digo a los jóvenes, no hay que pensar en que se es solista, es mejor pensar en que se hace parte de un equipo que es vital para lograr comunicar a través de la música”, expresó. “Hay que prepararse para el triunfo y ser consciente de que es un camino largo, difícil y que nunca se llega a ninguna parte”, agregó.

Su talento, trabajo y disciplina la sacaron a flote, rompiendo con toda barrera social, de género y de raza, para demostrar que podía interpretar las piezas más bellas del repertorio clásico, pero también elevar la música colombiana llevándola por todos los escenarios del mundo.