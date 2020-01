Antes de que Ludwig van Beethoven llegara al panorama artístico musical, los músicos, aunque fueran muy talentosos, no dejaban de ser durante su vida poco más que unos sirvientes comunes y corrientes de la corte que los patrocinara.

Los príncipes y aristócratas disponían de su habilidad como les resultara más conveniente: pero para cuando nació uno de los músicos más prodigiosos en todo el mundo, las cosas estaban cambiando.

Beethoven no pisó una corte en toda su vida. Nació en Colonia, Alemania, en 1770 y este año se cumplen 250 años de su natalicio. Fue un compositor, director de orquesta y un prodigioso pianista y es en la habilidad maravillosa de tocar este instrumento donde su camino se cruza con el de la docente Natalia Avella Ramírez, también pianista y una de las invitadas a los diferentes conciertos que se darán en Alemania en homenaje a este gran compositor.

“Beethoven es una figura que surge en el momento en que el músico se está independizando de ese mundo de las cortes. Se le conocía muchísimo porque era un excelente pianista. Llegó a Viena en su juventud y se hizo famoso en un concurso de improvisación”, explica la docente y pianista.

El resto es historia: Beethoven es hoy una de las figuras más importantes de la música clásica o académica, como también se le conoce y Avella Ramírez hará parte de la gran fiesta que sus coterránteos harán en su honor.

Las presentaciones se realizarán mañana 26 de enero en la Haus der Begegnung de la ciudad de Königstein y los días 8 y 9 de febrero en la Schlosskirche de la ciudad de Bad Homburg.

“Somos dos solistas invitadas, la violinista Maria Schönwälder, con el concierto para violín y orquesta de Beethoven y en la segunda parte voy yo con el concierto número tres para piano y orquesta en do menor”, explica la artista.

La pianista explica que para la ejecución en el piano de la música de Beethoven se requiere unas “condiciones de articulación qué tienen que ser muy claras y muy diáfanas y esto exige un una destreza técnica enorme por parte del intérprete. Lo especial de Beethoven es que, en comparación con los otros músicos del clasicismo. tiene unos momentos qué música se llaman forza: unos énfasis especiales en un lugar donde normalmente uno no lo esperaría. Este tipo de sorpresas son muy muy típicas del estilo de Beethoven. Es una música que requiere una gran delicadeza y una gran atención en el manejo del pedal del piano porque son obras que no funcionan y no soportan un exceso de pedal porque simplemente dañaría el resultado sonoro. Entonces se necesita una gran pureza técnica, una gran claridad en la articulación y un manejo muy diáfano del pedal”.

Avella Ramírez está en Alemania adelantando sus estudios de posgrado y es allí donde ha podido contactar con la gran cantidad de artistas que se desenvuelven en el marco de la música clásica, que suena mucho todavía en Europa, donde las familias e instituciones organizan todo tipo de conciertos inspirados en los grandes compositores de todos los tiempos.