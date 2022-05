En 2017, Nicolás Cadavid presentó su exposición individual “El Canalla”. Y luego vino la pregunta: ¿y ahora qué hago?

“Rastrojo surge de esa necesidad de buscar qué hacer”, explica el artista en entrevista con Vanguardia.

A partir de esta pregunta se desató en Cadavid la idea de crear algo que provocara al espectador con emociones como el miedo, la angustia y a partir de la duda existencial.

“Por aquellos años, me refiero más o menos a 2018, empecé a interesarme mucho por el terror como género tanto literario, como fílmico. Ya venía de antes, no siempre me ha gustado el terror, pero en ese momento pensé que podía de una u otra forma llevar ese interés que había tenido desde muy joven a mi trabajo como artista y es así que empiezo a trabajar con unas ideas asociadas al terror, a cierto sentido trágico de la existencia asociado a lo cósmico, el terror cósmico de Lovecraft, el autor estadounidense, pero también al terror mismo de la existencia, del vacío de la muerte, cosas que nos pasan a todos”, señala el artista.

Cadavid nació en Bucaramanga en 1979. Es Maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander (2005) y Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile (2009), programa del cual se graduó con la máxima distinción.

El miedo y el terror son temas que el artista ha estado trabajando en los últimos años, así como con la idea del existencialismo.

“Quizás también en algún momento me interesó mucho la historia del arte y las posibilidades en sí mismas del arte no como hecho social, por así decirlo, sino cómo puede desarrollarse el arte en una sociedad”, explicó.

El artista explica que leyó acerca de “cómo el paisaje puede convertirse de una u otra manera en el enemigo del hombre cuando el hombre ha sido durante mucho tiempo también enemigo del paisaje. De una u otra forma el terror cobra venganza sobre el ser humano”.

Asegura que “después, con la realización de algunas piezas, todo esto se fue aclarando o, por qué no, complejizando, y es allí donde estos temas de terror-paisaje empiezan a tomar forma de diversas maneras, a través de distintas piezas y de distintos medios artísticos”.

El artista señala que quiere transmitir la angustia existencial, el en una experiencia estética a través del video, pintura y la escultura.