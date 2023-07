Según el autor, la novela explora el tema del destino y sus manifestaciones a través del tiempo y el espacio. “Desde el principio hasta el final, el narrador parece susurrarle al lector que el destino se manifiesta de diferentes formas y que no hay ningún evento en este mundo, por pequeño o grande que sea, que no acarree consecuencias absolutamente inesperadas e impredecibles a través del tiempo y el espacio. Sin embargo, también parece haber siempre una segunda voz, una armonía, que dice que tal vez no, que atravesar el umbral de lo posible no siempre significa estar condenado a hacer parte de un fractal eterno”, explicó Andrade.

Gerardo Andrade es un escritor boliviano que reside en Colombia desde 1975. Cursó estudios de filosofía y letras al tiempo que iniciaba la carrera de profesor que ejerce hasta la fecha. Ha sido asesor, investigador y autor de artículos y libros sobre temas de cultura y educación. Su novela “No queda más que viento” es su cuarta obra literaria y ha recibido elogios de la crítica especializada.