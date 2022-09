¿Cómo nació su interés en Gabriel Turbay?

“Soy hija de un santandereano. Mi padre es de Bucaramanga, tengo raíces en Barichara, Curití y Bucaramanga. En algunas ocasiones le escuché mencionar ese nombre a mi padre, el nombre de Gabriel Turbay.

En París también lo escuché mencionar al profesor Daniel Pécaut, quien ha estudiado mucho a Colombia, particularmente los años de La Violencia. El lo mencionaba solamente diciendo que le había sorprendido el racismo de los gaitanistas, que le gritaban “Turco no“ a Turbay. Eso me quedó sonando. Luego, con motivo de la pandemia, se alteraron mis planes de investigación y me dije: ahora es el momento. El mundo entero estaba en pausa y esa inquietud que tenía surgió de nuevo por una conversación con mi familia paterna. Me dije ahora sí voy a saber quién era Gabriel Turbay”.

¿Por qué Gabriel Turbay es tan importante para Santander? Además de lo que ya conocemos, ¿qué significó para el departamento?

Gabriel fue un político muy destacado, además de muy íntegro. Un profesional también de la medicina que ejerció brevemente, en Bucaramanga. Mientras vivió, fue celebrado como uno de los políticos más importantes que ha dado Bucaramanga y Santander.

Hoy no se le recuerda, se ha perdido su memoria no solo en Santander, también en Colombia. Hoy, los únicos lugares que conservan el rastro de su nombre quedan en Bucaramanga: el parque y la biblioteca.

Hay mucho por descubrir aún sobre Gabriel Turbay, estudiando su obra y su vida, uno entiende mejor ese período histórico y lo que siguió, e incluso arroja luces para el presente”.

¿A qué cree que se debe ese olvido?

“Esa pregunta puede tener varias respuestas y una contra pregunta que le haría a los santandereanos: ¿por qué han olvidado a este gran hombre? Tienen muchas razones para sentirse orgullosos de Gabriel Turbay, de su obra, su trabajo dentro del Partido Liberal y como hombre de Estado, ministro y parlamentario, embajador.

Como persona estudiosa de la historia, puedo aportar otras respuestas de carácter historiográfico: lo que sucedió en el año 48 con Gaitán fue un trauma muy grande para Colombia que, de alguna manera, atrajo toda la atención. Todo lo que ha pasado alrededor tiende a volverse borroso, y mientras que el trauma no se cure, queda ahí, captando absolutamente toda la atención.

En realidad, a Gaitán se le conoce sobre todo por ‘El Bogotazo’. No se conoce al Gaitán de las elecciones del año 46, ni lo que fueron esas elecciones. Es un olvido que tiene mucho que ver con el personaje mítico que surge después del año 48.

Obviamente, los historiadores se han ocupado muchísimo de la violencia en Colombia, que ha sido muy fuerte sobre todo desde el año 48, y luego hemos tenido otras violencias, el narcotráfico, paramilitares, guerrillas.

Vivimos en el presente de esas violencias y nos apabulla todo eso, no le damos importancia al conocimiento de procesos diferentes que han sucedido en nuestro país”.