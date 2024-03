Paola Camargo, la curadora bumanguesa de la exitosa exposición ‘Geo-Gráficas’

La curadora bumanguesa Paola Camargo lidera una exposición única en el Centro Colombo Americano de Bogotá. Su proyecto ‘Geo-gráficas’ no solo exhibe la diversidad y el talento de artistas de todas las regiones del país, sino que también desafía las desigualdades estructurales en el mundo del arte.

En el mundo del arte colombiano, donde las luces suelen brillar sobre los mismos espacios y los mismos nombres, surge una voz comprometida y apasionada, la de la curadora bumanguesa Paola Camargo, quien está cambiando el juego de la escena artística nacional con su proyecto innovador y su incansable labor.

“Comencé en el campo de las artes haciendo mucho trabajo voluntario dedicado a artistas que provienen de regiones distintas al centro del país, una causa que he abrazado y a la que me he entregado con pasión y compromiso. Mi trayectoria ha estado al servicio de artistas que no han recibido un reconocimiento y, que en muchos casos, no han tenido la posibilidad de mostrar su trabajo”, señala en una entrevista vía WhatsApp desde Bogotá.

El año pasado, Paola Camargo recibió una invitación que cambiaría su carrera y, en muchos sentidos aporta a transformar la dinámica misma del arte en Colombia. La directora cultural del Centro Colombo Americano de Bogotá, Maricela Vélez, la convocó para llevar a cabo una serie de curadurías a lo largo de 2024 en las dos salas de exhibición del Centro. Esta iniciativa no solo representaba una oportunidad para Paola Camargo, sino también una plataforma para artistas de todo el país que rara vez encuentran espacio en el circuito artístico.