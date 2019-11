Escribir en tiempos convulsos

Usted comenzó a escribir muy joven. ¿A cambiado cómo solía ser la esencia de escribir?

En la adolescencia uno escribe con gran avidez y velocidad, uno piensa que el mundo se está privando de lo que uno está creando y que debe mandarlo a publicar de inmediato. Y ese sentimiento se va a temperando, se va a haciendo crítico con la palabra escrita. Pasa uno de apenas corregir en la juventud a editar muchas páginas y esta reflexión sobre la escritura a veces se vuelve penosa.

¿Qué recomendación le daría a la persona que apenas comienza a escribir?

A alguien que comience a escribir le recomiendo leer muchísimo. Nadie me puede enseñar a escribir novelas si no es leyendo. No te puedes sentar con un profesor frente a una pizarra para decirte la manera en que vas a aprender a escribir. Hay que leer, leer, leer, empezar a reproducir porque no importa imitar al principio, no hay que avergonzarse de las influencias y todo esto va dando e proceso de encontrar la propia voz, encontrar un estilo. Pero eso toma años. Yo creo que los talleres literarios son útiles. Yo mismo dicto talleres literarios. Pero yo puedo ayudar a orientar a alguien que tenga la vocación de escribir, que tiene el oído musical para la lectura. Ese es un don. Si uno no lo tiene pues hay otros oficios. Pero al que lo tiene se le puede ayudar indícandole qué leer, ayudándole a corregir. Se le pueden enseñar los instrumentos técnicos del oficio, pero la imaginación es de cada quien.

Sergio Ramírez, además de escritor, fue también político de su país. Apoyó la revolución sandinista de Daniel Ortega. En 1984 fue elegido vicepresidente. Sin embargo, en 1996 se separó de esta línea política al preferir un corte mucho más democrático de gobierno.

¿Cómo ve la situación para los países del continente?

Hay mucho ruido en todas partes por diferentes motivos, no hay una línea maestra de conducta. En Bolivia hay una protesta por un fraude electoral, en Chile hay insatisfacciones por el modelo económico que ya está necesitando una revisión, medidas económicas que son la chispa de una explosión. Me parece que estas son democracias que han tenido momentos largos de maduración, me parece que necesitan un cambio de timón. Salir de modelos caducos, obsoletos, como el de Venezuela. Dar la oportunidad de que el pueblo se exprese libremente como en Nicaragua, lograr que la corrupción deje de dominar el panorama político. Hay mucha frustración de los electores, que van de buena fe a elegir y se dan cuenta de que sus esperanzas no son cumplidas, entonces optan por opciones que al menos son las más viables. Dentro de un modelo que no tiene alternativa que el modelo democrático, no tenemos más de dónde elegir. Lo que hay es que mejorar los caminos de la democracia.

¿Cómo llega la lectura y la creación literaria en medio de estos conflictos?

En medio de situaciones convulsas el libro tiene siempre un papel. Desde que se inventó la imprenta el libro ha sido fundamental en la difusión de las ideas y en ayudar a formar un pensamiento crítico. Creo que otra vez, quizá en el mundo, la tentación de las ideas dominantes, de los modelos dominantes llegue a producir otra situación peor que es la del pensamiento único y es lo que debemos combatir en este momento. Debemos asegurarnos la libertad crítica de opciones y para eso los libros son una llave esencial. Y sobre todo la literatura de ficción que nos ayuda a formarnos en la libertad de esos criterios en tanto que una novela tenemos personajes que sienten y actúan de manera muy diferente. Que nos ayudan a elegir y a ser críticos.

¿Cuéntenos un poco de Ya nadie llora por mí? ¿Cómo se relaciona con la escritura en el panorama de los movimientos sociales?

“Yo cree este personaje que es un antiguo guerrillero convertido en investigador de la policía de drogas en Managua y el siguiente libro ya está retirado y abre una oficina de investigaciones pequeña, humilde, y de repente a mí personaje le cae un caso que le encarga un millonario de encontrar a su hija desaparecida y eso nos ayuda a entrar en el subterráneo de la corrupción y de el poder político en el país y ahora yo estoy empeñado en escribir una secuela de este, la tercera parte de esta serie, que será mi próximo libro.

¿Cómo comparte este tiempo para la ficción y para la realidad?

Es cuestión de administrar el tiempo. Yo escribo esta columna dos veces al mes. Y quizá es un desafío más preocupante que sentarme a escribir un par de páginas de una novela porque el columnista tiene que enfrentarse con el interés del público, que si lo que yo estoy entregándole le va a interesar o no. Pero me divierte y me gusta ese ejercicio de comunicación y me quito un peso de encima, me siento muy ligero.