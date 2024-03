‘Paraeclesiásticos’, el nuevo libro de Renzo Gutiérrez

“El primer libro que publiqué se llama ‘Apostolicales’, impreso en Sic Editores. En esas páginas encontrará una vista diferente a lo tradicional. No son herejías ni apostasías, ni son anatemas ni la proclamación de unos nuevos evangelios, son algunos pasajes bíblicos recreados, según otro parecer o tal vez mi pensamiento me llevó a comprender de un modo diferente las palabras de Cristo.

¿De qué trata su nuevo libro ‘Paraeclesiásticos’?



“La palabra ‘para’ en Colombia es una palabra que produce cierto escozor, cierta alergia, por aquello del paramilitarismo, y son cuentos extractados de las mismas historias bíblicas, es como un paralelismo a lo que Jesús hizo.



Todos estos cuentos son anécdotas muy particulares, son vivencias con la magia de la metafísica. Yo hago que el lector pasee por ciertos escenarios. El cuento que he tenido más acogida, sin despreciar los otros, ha sido ‘El profesor resabio’, un texto que cuenta cómo un chamán, un nigromante, cómo un yerbatero se gana la vida.



El tipo viene de las selvas peruanas colombo venezolanas de la Amazonía, llega a la ciudad, y cómo se enfrenta esa realidad y cómo sobrevive a ella vendiendo menjurjes y pomadas. El cuento tiene muy buena opinión y es como resarcir ese personaje que tiende a desaparecer”.



¿De dónde surgió su inspiración para escribir?



“En el libro de ‘El profesor resabio’, anduve con mi madre vendiendo cachivaches y cacharros de pueblo en pueblo, y yo me iba a escuchar al hombre, inclusive conseguí un cuaderno y anotaba las cosas, yo me le volé a mi madre a escuchar el pregón del tipo, me parecía que era muy elocuente. Yo decía, mi profesora de Español no habla así de bonito, no dice tantas cosas.



La abuela descubrió el cuaderno, me lo rapó, me lo quitó, me lo secuestró y me llevó donde un cura a que me echara agua bendita, a que me exorcizara, para que me sacara el demonio, entonces yo, con mi tinte de comerciante pude rescatar el cuaderno y el cuaderno hace parte de mi verbología, de mi adagio, de mis cosas.



Muchos cuentos son investigación. Aparte de mi experiencia personal son investigación porque me di a la tarea en Piedecuesta, en Lebrija, aquí mismo en Bucaramanga, que eran personas que vienen oriundas de Putumayo o descendientes de ellas que venden azabaches. Hay gente que va por conjuros para que le den específico indiano, a que les vendan amuletos y van donde esa persona a buscar una solución y esto pasaba antiguamente cuando no habían suficientes médicos”.



¿Qué le diría al público lector en Bucaramanga?



“Que reconozca a los escritores de provincia, a que nos saquen de la marginalidad literaria, a que los eventos no sean únicamente Piedad Bonett, ni que sea Mendoza con Satanás, no por rabia ni por desconocimiento de ellos, sino que simplemente nosotros, la provincia, produce cuenteros, cuentistas y poetas, que nunca fueron reconocidos, así como Triunfo Arciniegas, como muchas personas que pasaron y nunca fueron reconocidas en el ámbito, ni siquiera en la provincia”.