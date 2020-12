Por distintos rincones de la ciudad han estado rondando las ‘Carrozas navideñas’ para el deleite de todos los ciudadanos. Son 17 comunas en total las que serán visitadas por las 6 carrozas temáticas que los bumangueses disfrutarán hasta el próximo 20 diciembre en horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Hoy, viernes 18 de diciembre, el recorrido será en la Comuna 4, pasando por el Viaducto La Novena, Girardot, La Feria y Barrio Santander, y el sábado las carrozas visitarán la comuna 2, recorriendo el Parque Club Tiburones, Calle 1ra, Kennedy y María Paz. Las rutas finalizarán el domingo con su visita por la Comuna 1 llegando al Parque Lineal Río de Oro.

CONCIERTO DE CUMPLEAÑOS DE BUCARAMANGA

El próximo martes, 22 de diciembre, a partir de las 9:00 p.m., será la transmisión especial del concierto de cumpleaños de Bucaramanga, con orquestas como Tropical Swing, Misión Secreta, Los Martinoz, el Mariachi Guadalajara 2000 y la agrupación Familia Zoeh, a través del Canal TRO y las redes sociales del IMCT y la Alcaldía.

CIRCUITOS VIRTUALES PARA NIÑOS Y JÓVENES

Durante el fin de semana, a través de las redes sociales del IMCT se realizarán transmisiones especiales dirigidas al público infantil, juvenil y familiar con diferentes presentaciones de teatro, música y danza. Todos los días a las 8:00 a.m. conéctese con ‘Carrancho y los Titiriteros’, a las 9:00 a.m. con las aventuras de ‘Una carta a Santa que vive en Bucaramanga’ y a las 10:00 a.m. con ‘Magia, Risa y Fantasía, Tu Regalo de Navidad’.

Para los jóvenes estará el Festival de Cortos Audiovisuales ‘CINEMABUCARAMANGA’ desde las 4:00 p.m., a las 6:00 p.m. disfrute del Festival ‘Más música local: conectados por el mundo’, y a las 7:00 p.m. no se pierda el ‘Con-cierto sentido’, festival de música alternativa. Para cerrar con broche de oro cada noche diviértase con ‘Suenan cascabeles, es tiempo de volar’, a las 8:00 p.m.

Para toda la familia se encuentran las exposiciones virtuales ‘Resistencia / Resiliencia’, desde las 3:00 p.m. y ‘Reconociendo los oficios artesanales de Bucaramanga’ a partir de las 5:00 p.m. También estará ‘Con el alma’ el 19 de diciembre a las 4:00 p.m. y ‘Quebrada seca’ el 20 de diciembre, a las 12 del mediodía.

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN COMUNAS

En la temporada navideña ‘BGA cree en tu talento’ también habrá presentaciones especiales para que todos los bumangueses tengan acceso a ellas desde cualquier lugar. El espectáculo ‘Disfrute Navidad con los artistas’ de Juan Ibarra y los Chucureños se presentará hoy desde las 4:00 p.m. en el Ágora Estoraques, mañana en el Parque Centenario y el domingo en la Comuna 14 Barrio Buenos Aires - Morrorrico.

También estarán las ‘Intervenciones artísticas itinerantes de danza’ que se presentarán desde las 5:00 p.m. hoy viernes en Pablo VI, mañana en el Barrio Porvenir y el domingo en el Barrio San Alonso.

Con el fin de deleitar a propios y extranjeros, los artistas también harán intervenciones en diferentes centros comerciales de la ciudad como Megamall, Acrópolis, La quinta, IV Etapa y La Isla, durante este fin de semana, en horarios itinerantes desde las 4 y hasta las 8 de la noche; y en la llegada de vuelos del Aeropuerto Palonegro.

Desde hoy hasta el domingo no se pierda las presentaciones virtuales especiales del ‘IV Festival de Teatro Ciudad de Bucaramanga’, a las 12 del mediodía, y ‘Baila Bucaramanga’ a las 2:00 p.m.

Para ver toda la programación y las actividades de la temporada navideña ‘BGA cree en tu talento’ siga las redes sociales del IMCT en Facebook, Instagram y Twitter como @imctbga o ingrese a www.imct.gov.co