Aplaudido por The Washington Post como “un resumen perfecto de las tendencias actuales de la música de cámara” y por The New Yorker como “de mente independiente”, la interpretación moderna de la música de cámara de PUBLIQuartet, nominada a un GRAMMY, los convierte en uno de los grupos más dinámicos de su generación.

Dedicado a presentar nuevos trabajos para cuarteto de cuerdas, PUBLIQuartet se elevó en la escena musical como ganador del premio Nueva Música / Nuevos Sitios del Concert Artists Guild 2013, y en 2019 obtuvo el prestigioso Premio Visionario de Chamber Music América por su enfoque sobresaliente e innovadores del jazz clásico contemporáneo y música del mundo.

Podrá ver el concierto aquí: