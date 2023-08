$!Sara Jaramillo Klinkert trajo su “Jaguar” a Ulibro 2023

En palabras de Jaramillo, su objetivo es presentar estas temáticas para que los lectores se cuestionen y reflexionen sobre la realidad que las rodea. “Yo concibo la literatura como el arma que yo tengo para hablar de las cosas que a mí me importan y me duelen. Tengo muy claro que no quiero denunciar nada. Simplemente pongo ahí las historias, pero de tal manera que sea el lector el que se pellizque, que sea el lector el que se cuestione”, comentó la autora.

Sara Jaramillo Klinkert insta a los lectores a considerar cómo pueden contribuir al cambio en su sociedad y a mirar más allá de su propia realidad. “Finalmente somos un mismo país. Nos debería importar también la periferia, no solamente el centro. Lo que pasa es que todos nos miramos solamente el ombligo, pero donde realmente se pasan más trabajos y ocurren más cosas es en las zonas periféricas. Entonces yo utilizo la literatura para mostrar algunas de esas historias que ocurren ahí y que cada lector haga lo que quiera con ellas”, enfatizó.

La autora, además, compartió su visión acerca de cómo percibe la creación literaria de las mujeres en una sociedad que si bien está cambiando, todavía debe cuestionarse: “Aterricé en el mundo literario en un momento interesante porque soy muy consciente de que están cambiando las cosas y de que hay mayores espacios para que las mujeres publiquemos nuestras obras. En las firmas de libros me pregunto “¿dónde están los hombres?” Es verdad que estoy publicando, que me publican, es verdad que mis libros se venden, pero después voy a los eventos, voy a las firmas de libros y me doy cuenta de que no hay sino mujeres.

Yo creo que es importante que nos están publicando, que han cambiado las cosas, pero también creo que el hombre tiene que hacer un cambio en el chip y tiene que darse la oportunidad de leer otras cosas diferentes y darle la oportunidad a otras historias, para darse cuenta de que si no lo hace está perdiendo otras historias a las que de otra manera no tendría acceso. Entonces yo sí creo que la tarea ahora es de ellos”.

La autora también se refirió al papel de la literatura en la sociedad actual. “Un libro es lo que es porque hay gente que lo lee. Un libro sin lectores no es absolutamente nada, es un objeto que acumula polvo en una biblioteca. Entonces, precisamente por ese respeto tan inmenso que le tengo a los lectores, es que trato de ir a la mayor cantidad de ferias posibles”, subrayó.