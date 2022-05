Las piezas para piano de Calvo no son descriptivas, sino evocadoras. No hablan de eventos, sino de sentimientos, y de la manera más directa. La vida de Calvo no se divorcia fácilmente de su obra. Conoció la tragedia, el destierro y el desprecio social [...].

También hace parte del elenco de la Compañía de Teatro Manuel de Sabatini, participando en varios montajes de comedia. Don Emilio Tres Peñas, personaje original e irreverente, pero sencillo y sincero, santandereano auténtico, “sinceramente” auténtico, quien con palabra sabias y directa recrea la actualidad del panorama social y político de nuestro país. Indaga y hace humor basado en los sentimientos y pasiones más comunes a los humanos: el amor, la familia, la política... y los políticos, el trabajo, el sexo y muchos temas más.

Cuando salta al escenario, Don Emilio parece un poco aturdido por el reflejo de las luces y hasta abrumado por la audiencia que espera su presentación, pero una vez en terreno, su mirada se invade de picardía y su boca pronuncia las primeras palabras de un monólogo que termina cautivando y llenando de risas a los presentes.

Con un toque de ingenuidad, que disfraza la “berraquera” de un colombiano que no traga entero y que habla de frente para poner el dedo en la llaga de nuestros problemas humanos y mundanos. Es político y mal hablado como buen santandereano, pero al contrario de los de hoy, no hace genuflexiones ni pretende aceptación de la lambonería o el halago inmerecido, es decir, no promueve a nadie, porque la visión particular que tiene del mundo lo obligó como a los grandes fabuladores de la historia, a adoptar un disfraz para poder señalar sin miramientos lo que corroe a la sociedad de hoy, visto desde la lente elemental de su época. Don Emilio Tres Peñas no prueba suerte con libretos. A la manera de los mejores toreros, sale a l ruedo con las armas que le legaron sus ancestros y la ironía raizal que se niega a desaparecer.

También estará el pianista Lezlye Berrío, graduado en la Universidad de Antioquia con honores y formado por la maestra Teresita Gómez. Ganó la Beca de perfeccionamiento Liceu de Barcelona 2003-2004 y estudió profundización Metodología Granados-Marshall con el pianista americano Mac McClure y Alicia de Larrocha.